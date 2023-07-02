Оркестр Курентзиса поддержал благотворительную акцию Пермской епархии. Фото

03 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Музыканты выступили храме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Солисты оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса поддержали благотворительную акцию Пермской епархии. Артисты и музыканты дали концерт в рамках благотворительной акции «Белый цветок». На сайте епархии сообщается, что музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко. «По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, в рамках Елизаветинских дней милосердия, солисты оркестра и хора musicAeterna выступили с концертной программой. Концерт в поддержку благотворительных инициатив в Пермском крае состоялся 1 июля в Крестовом храме во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского. Концерт призван подчеркнуть важность единения людей ради помощи нуждающимся», — сказано на сайте Пермской епархии. Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Перми ежегодно. Ее цель — возрождение традиций благотворительности Дома Романовых на Пермской земле, уточняется на сайте акции. Оркестр musicAeterna создан Курентзисом в 2004 году. До 2011 года он являлся коллективом Новосибирского, затем — Пермского театра оперы и балета. Оркестр musicAeterna открывал в Перми 23 июня Дягилевский фестиваль. Коллектив исполнил произведения Петра Ильича Чайковского. Артисты хора musicAeterna поддержали акцию «Белый цветок» Фото: pravperm.ru Музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко Фото: pravperm.ru

Солисты оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса поддержали благотворительную акцию Пермской епархии. Артисты и музыканты дали концерт в рамках благотворительной акции «Белый цветок». На сайте епархии сообщается, что музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко. «По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, в рамках Елизаветинских дней милосердия, солисты оркестра и хора musicAeterna выступили с концертной программой. Концерт в поддержку благотворительных инициатив в Пермском крае состоялся 1 июля в Крестовом храме во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского. Концерт призван подчеркнуть важность единения людей ради помощи нуждающимся», — сказано на сайте Пермской епархии. Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Перми ежегодно. Ее цель — возрождение традиций благотворительности Дома Романовых на Пермской земле, уточняется на сайте акции. Оркестр musicAeterna создан Курентзисом в 2004 году. До 2011 года он являлся коллективом Новосибирского, затем — Пермского театра оперы и балета. Оркестр musicAeterna открывал в Перми 23 июня Дягилевский фестиваль. Коллектив исполнил произведения Петра Ильича Чайковского.