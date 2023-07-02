02 июля 2023
01 июля 2023

Оркестр Курентзиса поддержал благотворительную акцию Пермской епархии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оркестр. Москва, концерт, скрипка, классическая музыка, смычок, игра на скрипке, концерт классической музыки, консерватория
Музыканты выступили храме Фото:

Солисты оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса поддержали благотворительную акцию Пермской епархии. Артисты и музыканты дали концерт в рамках благотворительной акции «Белый цветок». На сайте епархии сообщается, что музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко.

«По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, в рамках Елизаветинских дней милосердия, солисты оркестра и хора musicAeterna выступили с концертной программой. Концерт в поддержку благотворительных инициатив в Пермском крае состоялся 1 июля в Крестовом храме во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского. Концерт призван подчеркнуть важность единения людей ради помощи нуждающимся», — сказано на сайте Пермской епархии.

Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Перми ежегодно. Ее цель — возрождение традиций благотворительности Дома Романовых на Пермской земле, уточняется на сайте акции.

Оркестр musicAeterna создан Курентзисом в 2004 году. До 2011 года он являлся коллективом Новосибирского, затем — Пермского театра оперы и балета. Оркестр musicAeterna открывал в Перми 23 июня Дягилевский фестиваль. Коллектив исполнил произведения Петра Ильича Чайковского.

Артисты хора musicAeterna поддержали акцию «Белый цветок»
Артисты хора musicAeterna поддержали акцию «Белый цветок»
Фото:
Музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко
Музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солисты оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса поддержали благотворительную акцию Пермской епархии. Артисты и музыканты дали концерт в рамках благотворительной акции «Белый цветок». На сайте епархии сообщается, что музыканты исполнили духовную и инструментальную музыку эпохи Возрождения и Барокко. «По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, в рамках Елизаветинских дней милосердия, солисты оркестра и хора musicAeterna выступили с концертной программой. Концерт в поддержку благотворительных инициатив в Пермском крае состоялся 1 июля в Крестовом храме во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского. Концерт призван подчеркнуть важность единения людей ради помощи нуждающимся», — сказано на сайте Пермской епархии. Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Перми ежегодно. Ее цель — возрождение традиций благотворительности Дома Романовых на Пермской земле, уточняется на сайте акции. Оркестр musicAeterna создан Курентзисом в 2004 году. До 2011 года он являлся коллективом Новосибирского, затем — Пермского театра оперы и балета. Оркестр musicAeterna открывал в Перми 23 июня Дягилевский фестиваль. Коллектив исполнил произведения Петра Ильича Чайковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...