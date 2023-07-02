Пожар тушили 20 спасателей
В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась конюшня. Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда.
«6 лошадей, 1 верблюда и 2 пони вывели из горящей конюшни сегодня утром в Нефтеюганском районе. На момент прибытия наблюдалось горение конюшни с гаражом под одной кровлей», — говорится в публикации telegram-канала МЧС Югры.
Пожар случился рано утром. В тушении участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших в происшествии не было.
Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда
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