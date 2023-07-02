02 июля 2023
01 июля 2023

В Нефтеюганске загорелась конюшня с лошадьми и верблюдом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение огня, огонь, частный сектор, пожарный в каске
Пожар тушили 20 спасателей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась конюшня. Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда.

«6 лошадей, 1 верблюда и 2 пони вывели из горящей конюшни сегодня утром в Нефтеюганском районе. На момент прибытия наблюдалось горение конюшни с гаражом под одной кровлей», — говорится в публикации telegram-канала МЧС Югры.

Пожар случился рано утром. В тушении участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших в происшествии не было.

Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда
Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда
Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) загорелась конюшня. Бригаде работников МЧС удалось спасти из огня лошадей, пони и верблюда. «6 лошадей, 1 верблюда и 2 пони вывели из горящей конюшни сегодня утром в Нефтеюганском районе. На момент прибытия наблюдалось горение конюшни с гаражом под одной кровлей», — говорится в публикации telegram-канала МЧС Югры. Пожар случился рано утром. В тушении участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших в происшествии не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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