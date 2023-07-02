Челябинские спасатели выступили со спецобращением к грибникам

03 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Грибников попросили тщательно готовиться к выходу в лес Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области обратились к грибникам. В своем обращении, опубликованном в официальной группе в социальных сетях, любителей «тихой охоты» попросили тщательно готовиться к выходу в лес. «Правило избежать ЧП всего одно — планирование и хорошая подготовка к предстоящему выходу в лес. Важно всегда иметь при себе заряженный телефон, уточнять перед выходом прогноз погоды, одеваться в яркую, заметную издалека одежду, по возможности ходить в лес с людьми, знающими данную местность, обязательно брать с собой в лес запас питьевой воды, небольшой перекус, теплые вещи, спички», — сообщили в пресс-центре ПСС региона. Там отметили, что в минувшие выходные спасатели провели сразу несколько операций по поиску грибников. В Карталинском районе они спасали семейную пару, заблудившуюся в лесу. Также помощь спасателей потребовалась женщине с 12-летним ребенком, потерявшимся в «Карагайском бору». По телефону они смогли дозвониться до экстренных служб и определить свое местоположение. А в Аше местная жительница с ребенком была вынуждена провести ночь в лесу. Определить ее местоположение оказалось труднее.

Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области обратились к грибникам. В своем обращении, опубликованном в официальной группе в социальных сетях, любителей «тихой охоты» попросили тщательно готовиться к выходу в лес. «Правило избежать ЧП всего одно — планирование и хорошая подготовка к предстоящему выходу в лес. Важно всегда иметь при себе заряженный телефон, уточнять перед выходом прогноз погоды, одеваться в яркую, заметную издалека одежду, по возможности ходить в лес с людьми, знающими данную местность, обязательно брать с собой в лес запас питьевой воды, небольшой перекус, теплые вещи, спички», — сообщили в пресс-центре ПСС региона. Там отметили, что в минувшие выходные спасатели провели сразу несколько операций по поиску грибников. В Карталинском районе они спасали семейную пару, заблудившуюся в лесу. Также помощь спасателей потребовалась женщине с 12-летним ребенком, потерявшимся в «Карагайском бору». По телефону они смогли дозвониться до экстренных служб и определить свое местоположение. А в Аше местная жительница с ребенком была вынуждена провести ночь в лесу. Определить ее местоположение оказалось труднее.