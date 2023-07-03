Пермяк отапливает квартиру буржуйкой и угрожает соседям

В Добрянке (Пермский край) местный житель отапливает свою квартиру с помощью самодельной печи-буржуйки, угрожая имуществу и жизни своих соседей. Доступа к центральному отоплению у него нет, сообщается на сайте Добрянского городского суда.
«Неоднократно обращались соседи ответчика на предмет того, что в квартире отсутствует система отопления, в зимнее время ответчик отапливает квартиру самостоятельно, что угрожает квартирам соседей. Свидетель пояснила, что ее мать является соседкой ответчика, и знает, что ответчик отапливает квартиру в зимнее время с помощью буржуйки», — говорится в решении суда. Соседи боятся пожара, поэтому обратились к коммунальным службам.
Иск в суд подала «Полазненская ремонтная компания», сотрудники которой пытались попасть в квартиру ответчика, чтобы проверить систему отопления. Но он никого не впускал в квартиру и ни с кем не контактировал. Суд посчитал, что действия мужчины могут нанести вред проживающим в многоквартирном доме, поэтому обязал его обеспечить доступ в свой дом.
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