Пермяк отапливает квартиру буржуйкой и угрожает соседям

04 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Использование буржуйки может грозить пожаром в доме Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Добрянке (Пермский край) местный житель отапливает свою квартиру с помощью самодельной печи-буржуйки, угрожая имуществу и жизни своих соседей. Доступа к центральному отоплению у него нет, сообщается на сайте Добрянского городского суда. «Неоднократно обращались соседи ответчика на предмет того, что в квартире отсутствует система отопления, в зимнее время ответчик отапливает квартиру самостоятельно, что угрожает квартирам соседей. Свидетель пояснила, что ее мать является соседкой ответчика, и знает, что ответчик отапливает квартиру в зимнее время с помощью буржуйки», — говорится в решении суда. Соседи боятся пожара, поэтому обратились к коммунальным службам. Иск в суд подала «Полазненская ремонтная компания», сотрудники которой пытались попасть в квартиру ответчика, чтобы проверить систему отопления. Но он никого не впускал в квартиру и ни с кем не контактировал. Суд посчитал, что действия мужчины могут нанести вред проживающим в многоквартирном доме, поэтому обязал его обеспечить доступ в свой дом.

В Добрянке (Пермский край) местный житель отапливает свою квартиру с помощью самодельной печи-буржуйки, угрожая имуществу и жизни своих соседей. Доступа к центральному отоплению у него нет, сообщается на сайте Добрянского городского суда. «Неоднократно обращались соседи ответчика на предмет того, что в квартире отсутствует система отопления, в зимнее время ответчик отапливает квартиру самостоятельно, что угрожает квартирам соседей. Свидетель пояснила, что ее мать является соседкой ответчика, и знает, что ответчик отапливает квартиру в зимнее время с помощью буржуйки», — говорится в решении суда. Соседи боятся пожара, поэтому обратились к коммунальным службам. Иск в суд подала «Полазненская ремонтная компания», сотрудники которой пытались попасть в квартиру ответчика, чтобы проверить систему отопления. Но он никого не впускал в квартиру и ни с кем не контактировал. Суд посчитал, что действия мужчины могут нанести вред проживающим в многоквартирном доме, поэтому обязал его обеспечить доступ в свой дом.