03 июля 2023

Крупнейший сервис аренды электросамокатов резко снизил цены в ХМАО

В ХМАО на 20% подешевел кикшеринг Whoosh
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Whoosh снизил на 20% стоимость подписки в ХМАО Фото:

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh снизил на 20% в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость подписки. Об этом URA.RU рассказал клиент кикшеринга из Нижневартовска.

«Ездил пару раз просто без подписки, а потом ради интереса глянул, сколько она стоит. Месячная тогда была почти 500 рублей. Сразу не стал оформлять — решил повременить до следующей поездки. А потом оказалось, что теперь она стоит около 400 рублей», — рассказывает клиент.

В пресс-службе Whoosh подтвердили URA.RU, что снизили в регионе цену своей подписки. «Стоимость поездки состоит из оплаты старта и поминутной тарификации. С оформленной подпиской платы за старт нет, соответственно, поездки становятся более выгодными при частом использовании», — пояснили журналисту агентства представители сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату электросамокатов. Сейчас Whoosh работает в Сургуте и Нижневартовске. Расширять бизнес в другие города компания пока не планирует, сообщают представители сервиса.

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Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh снизил на 20% в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость подписки. Об этом URA.RU рассказал клиент кикшеринга из Нижневартовска. «Ездил пару раз просто без подписки, а потом ради интереса глянул, сколько она стоит. Месячная тогда была почти 500 рублей. Сразу не стал оформлять — решил повременить до следующей поездки. А потом оказалось, что теперь она стоит около 400 рублей», — рассказывает клиент. В пресс-службе Whoosh подтвердили URA.RU, что снизили в регионе цену своей подписки. «Стоимость поездки состоит из оплаты старта и поминутной тарификации. С оформленной подпиской платы за старт нет, соответственно, поездки становятся более выгодными при частом использовании», — пояснили журналисту агентства представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату электросамокатов. Сейчас Whoosh работает в Сургуте и Нижневартовске. Расширять бизнес в другие города компания пока не планирует, сообщают представители сервиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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