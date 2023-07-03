Крупнейший сервис аренды электросамокатов резко снизил цены в ХМАО

В ХМАО на 20% подешевел кикшеринг Whoosh

04 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Whoosh снизил на 20% стоимость подписки в ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh снизил на 20% в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость подписки. Об этом URA.RU рассказал клиент кикшеринга из Нижневартовска. «Ездил пару раз просто без подписки, а потом ради интереса глянул, сколько она стоит. Месячная тогда была почти 500 рублей. Сразу не стал оформлять — решил повременить до следующей поездки. А потом оказалось, что теперь она стоит около 400 рублей», — рассказывает клиент. В пресс-службе Whoosh подтвердили URA.RU, что снизили в регионе цену своей подписки. «Стоимость поездки состоит из оплаты старта и поминутной тарификации. С оформленной подпиской платы за старт нет, соответственно, поездки становятся более выгодными при частом использовании», — пояснили журналисту агентства представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату электросамокатов. Сейчас Whoosh работает в Сургуте и Нижневартовске. Расширять бизнес в другие города компания пока не планирует, сообщают представители сервиса.

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh снизил на 20% в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость подписки. Об этом URA.RU рассказал клиент кикшеринга из Нижневартовска. «Ездил пару раз просто без подписки, а потом ради интереса глянул, сколько она стоит. Месячная тогда была почти 500 рублей. Сразу не стал оформлять — решил повременить до следующей поездки. А потом оказалось, что теперь она стоит около 400 рублей», — рассказывает клиент. В пресс-службе Whoosh подтвердили URA.RU, что снизили в регионе цену своей подписки. «Стоимость поездки состоит из оплаты старта и поминутной тарификации. С оформленной подпиской платы за старт нет, соответственно, поездки становятся более выгодными при частом использовании», — пояснили журналисту агентства представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась крупная сеть по прокату электросамокатов. Сейчас Whoosh работает в Сургуте и Нижневартовске. Расширять бизнес в другие города компания пока не планирует, сообщают представители сервиса.