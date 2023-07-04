Из-за атаки беспилотников Генпрокурор РФ опоздал в Екатеринбург

Игорь Краснов вернется в Москву вечером 4 июля Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов прилетел в Екатеринбург с опозданием. По данным URA.RU, причина в атаке беспилотников ВСУ, которая произошла утром 4 июля в Новой Москве.

Краснов вылетал из аэропорта Внуково, где как раз ненадолго ввели ограничения. Как сообщает источник URA.RU, Генпрокурора изначально ждали в уральской столице в 11:00 по местному времени. Правительственный борт приземлился на час позднее, в 12:17. «Вылет был отложен из-за утреннего инцидента. Именно в этом причина», — коротко пояснил другой собеседник агентства, близкий к свердловскому правительству.

В пресс-службу Генпрокуратуру РФ направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Как писало URA.RU, московский регион атаковали пять украинских беспилотников. Четыре БПЛА, по данным Минобороны, уничтожили средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавили средствами РЭБ, он упал в Одинцовском районе Подмосковья. Пострадавших и разрушений нет.

В Екатеринбург Краснов и генпрокуроры других стран-участниц СНГ прилетели на ежегодный координационный совет. Визит Краснова — однодневный.