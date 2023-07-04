Пермячка купила садовой участок, на котором нельзя ничего строить и выращивать

04 июля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Садовый участок находится на особо охраняемой природной территории Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Добрянки подала в суд на местного жителя, который продал ей садовый участок. Продавец скрыл от женщины информацию о том, что земельный участок расположен в особо охраняемой природной территории, что накладывает множество запретов. Об этом сообщается в решении на сайте Добрянского городского суда. «Истцу стало известно, что ответчик предоставил заведомо ложную информацию об ограничениях использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а именно земельный участок полностью расположен в особо охраняемой природной территории», — говорится в решении. Подвох покупательница заметила не сразу, поэтому успела уже заплатить налоги, взносы в СНТ и внести оплату за подключение к электроэнергии. Расположение земельного участка в особо охраняемой природной территории подразумевает под собой ряд таких ограничений, как запрет на рубку лесных насаждений, проезд, стоянку и мойку авто, рыболовство, сбор недревесных лесных ресурсов, выжигание растительности, проведение массовых мероприятий и другое. Суд принял во внимание, что истцу не предоставили полную информацию перед приобретением участка, поэтому он встал на сторону покупателя. Ответчик должен возместить стоимость покупки участка размером в 180 тысяч рублей, оплатить содержание территории, взносы в СНТ и остальные расходы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Добрянки подала в суд на местного жителя, который продал ей садовый участок. Продавец скрыл от женщины информацию о том, что земельный участок расположен в особо охраняемой природной территории, что накладывает множество запретов. Об этом сообщается в решении на сайте Добрянского городского суда. «Истцу стало известно, что ответчик предоставил заведомо ложную информацию об ограничениях использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а именно земельный участок полностью расположен в особо охраняемой природной территории», — говорится в решении. Подвох покупательница заметила не сразу, поэтому успела уже заплатить налоги, взносы в СНТ и внести оплату за подключение к электроэнергии. Расположение земельного участка в особо охраняемой природной территории подразумевает под собой ряд таких ограничений, как запрет на рубку лесных насаждений, проезд, стоянку и мойку авто, рыболовство, сбор недревесных лесных ресурсов, выжигание растительности, проведение массовых мероприятий и другое. Суд принял во внимание, что истцу не предоставили полную информацию перед приобретением участка, поэтому он встал на сторону покупателя. Ответчик должен возместить стоимость покупки участка размером в 180 тысяч рублей, оплатить содержание территории, взносы в СНТ и остальные расходы.