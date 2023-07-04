04 июля 2023

Пермяки выйдут на массовую ночную ловлю сома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростов на Дону. Пермь, рыбалка, рыбак с удочкой
Рыбаки всего Пермского края готовят снасти перед соревнованием Фото:

В Пермском крае пройдет масштабный фестиваль рыбной ловли «Еловская рыбка». Одним из соревнований станет ночная ловля сома. Рыбаки выйдут на нее в ночь на 15 июля, рассказали организаторы.

«По многочисленным просьбам рыбаков вернулась номинация „Ловля сома“. Регистрация будет проводиться с 19.00 до 20.00 ч.14 июля, в пятницу, возле здания бывшего Речного вокзала. Рыбалка продлится до 5.00 часов 15 июля», — сообщается на странице Еловского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, на фестивале выявят лучших рыбаков в номинациях «Спиннинг с лодки», «Поплавочная удочка», «Фидер». Для гостей праздника организаторы также готовят ярмарку различных блюд из рыбы, а также изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей будут работать игровые площадки. Вечером всех ждет музыкальная программа. Фестиваль «Еловская рыбка» состоится 15 июля в деревне Неволино Еловского муниципального округа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае пройдет масштабный фестиваль рыбной ловли «Еловская рыбка». Одним из соревнований станет ночная ловля сома. Рыбаки выйдут на нее в ночь на 15 июля, рассказали организаторы. «По многочисленным просьбам рыбаков вернулась номинация „Ловля сома“. Регистрация будет проводиться с 19.00 до 20.00 ч.14 июля, в пятницу, возле здания бывшего Речного вокзала. Рыбалка продлится до 5.00 часов 15 июля», — сообщается на странице Еловского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, на фестивале выявят лучших рыбаков в номинациях «Спиннинг с лодки», «Поплавочная удочка», «Фидер». Для гостей праздника организаторы также готовят ярмарку различных блюд из рыбы, а также изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей будут работать игровые площадки. Вечером всех ждет музыкальная программа. Фестиваль «Еловская рыбка» состоится 15 июля в деревне Неволино Еловского муниципального округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...