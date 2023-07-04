Пермяки выйдут на массовую ночную ловлю сома

В Пермском крае пройдет масштабный фестиваль рыбной ловли «Еловская рыбка». Одним из соревнований станет ночная ловля сома. Рыбаки выйдут на нее в ночь на 15 июля, рассказали организаторы.
«По многочисленным просьбам рыбаков вернулась номинация „Ловля сома“. Регистрация будет проводиться с 19.00 до 20.00 ч.14 июля, в пятницу, возле здания бывшего Речного вокзала. Рыбалка продлится до 5.00 часов 15 июля», — сообщается на странице Еловского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Кроме этого, на фестивале выявят лучших рыбаков в номинациях «Спиннинг с лодки», «Поплавочная удочка», «Фидер». Для гостей праздника организаторы также готовят ярмарку различных блюд из рыбы, а также изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей будут работать игровые площадки. Вечером всех ждет музыкальная программа. Фестиваль «Еловская рыбка» состоится 15 июля в деревне Неволино Еловского муниципального округа.
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