04 июля 2023

Силовики просят отправить в колонию челябинскую бизнес-леди, из-за которой пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Гособвинение запросило для Светланы Каменецких пять лет колонии Фото:

В Челябинске прокуратура запросила для директора ООО «Опыт и молодость» Светланы Каменецких пять лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе регионального ведомства, именно по ее вине 12-летний мальчик травмировался на занятии.

«Женщина в помещениях дома № 20 по ул. Худякова в Челябинске оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании. Гособвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел весной 2021 года. Во время занятия мальчик не удержался на натянутой веревке и упал на спину, сломав позвоночник. Разбирательство шло чуть менее года. В итоге в январе 2022 года дело ушло в суд.

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В Челябинске прокуратура запросила для директора ООО «Опыт и молодость» Светланы Каменецких пять лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе регионального ведомства, именно по ее вине 12-летний мальчик травмировался на занятии. «Женщина в помещениях дома № 20 по ул. Худякова в Челябинске оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании. Гособвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел весной 2021 года. Во время занятия мальчик не удержался на натянутой веревке и упал на спину, сломав позвоночник. Разбирательство шло чуть менее года. В итоге в январе 2022 года дело ушло в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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