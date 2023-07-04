Силовики просят отправить в колонию челябинскую бизнес-леди, из-за которой пострадал ребенок

05 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Гособвинение запросило для Светланы Каменецких пять лет колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске прокуратура запросила для директора ООО «Опыт и молодость» Светланы Каменецких пять лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе регионального ведомства, именно по ее вине 12-летний мальчик травмировался на занятии. «Женщина в помещениях дома № 20 по ул. Худякова в Челябинске оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании. Гособвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел весной 2021 года. Во время занятия мальчик не удержался на натянутой веревке и упал на спину, сломав позвоночник. Разбирательство шло чуть менее года. В итоге в январе 2022 года дело ушло в суд.

В Челябинске прокуратура запросила для директора ООО «Опыт и молодость» Светланы Каменецких пять лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе регионального ведомства, именно по ее вине 12-летний мальчик травмировался на занятии. «Женщина в помещениях дома № 20 по ул. Худякова в Челябинске оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании. Гособвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел весной 2021 года. Во время занятия мальчик не удержался на натянутой веревке и упал на спину, сломав позвоночник. Разбирательство шло чуть менее года. В итоге в январе 2022 года дело ушло в суд.