Дело покалеченного школьника из Челябинска дошло до суда

В суд Центрального района Челябинска передано уголовное дело о получении школьником тяжелой травмы во время прохождения психологического тренинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В августе 2020 года на детской спортивной площадке между деревьями, на высоте не менее 1, 4 метра, была протянута веревка. Во время прохождения тренинга на ней стоял 12 летний школьник. Он потерял равновесие и упал спиной на твердую поверхность», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Из-за падения ребенок сломал позвоночник. На нем не было защитного и страховочного оборудования. По версии следствия, директор ООО «Опыт и молодость» оказывала для несовершеннолетних услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
Прокуратура области направила в суд уголовное дело о получении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Дозвониться до руководства компании ООО «Опыт и молодость» URA.RU не удалось. Расследование находится на контроле СКР по региону.
В суд Центрального района Челябинска передано уголовное дело о получении школьником тяжелой травмы во время прохождения психологического тренинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В августе 2020 года на детской спортивной площадке между деревьями, на высоте не менее 1, 4 метра, была протянута веревка. Во время прохождения тренинга на ней стоял 12 летний школьник. Он потерял равновесие и упал спиной на твердую поверхность», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Из-за падения ребенок сломал позвоночник. На нем не было защитного и страховочного оборудования. По версии следствия, директор ООО «Опыт и молодость» оказывала для несовершеннолетних услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Прокуратура области направила в суд уголовное дело о получении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Дозвониться до руководства компании ООО «Опыт и молодость» URA.RU не удалось. Расследование находится на контроле СКР по региону.