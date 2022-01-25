Дело покалеченного школьника из Челябинска дошло до суда

Суд установит, кто виноват в травмах ребенка (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд Центрального района Челябинска передано уголовное дело о получении школьником тяжелой травмы во время прохождения психологического тренинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В августе 2020 года на детской спортивной площадке между деревьями, на высоте не менее 1, 4 метра, была протянута веревка. Во время прохождения тренинга на ней стоял 12 летний школьник. Он потерял равновесие и упал спиной на твердую поверхность», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Из-за падения ребенок сломал позвоночник. На нем не было защитного и страховочного оборудования. По версии следствия, директор ООО «Опыт и молодость» оказывала для несовершеннолетних услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о получении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Дозвониться до руководства компании ООО «Опыт и молодость» URA.RU не удалось. Расследование находится на контроле СКР по региону.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам