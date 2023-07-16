Автосервисы ХМАО нашли способы поставок импортных запчастей, вопреки санкциям

17 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Автосервисам удалось сократить сроки поставок запчастей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автосервисам Ханты-Мансийского автономного округа удалось сократить сроки поставок запчастей для иномарок в свои мастерские. По информации источника URA.RU в сфере югорского автобизнеса, за счет параллельного импорта предпринимателям удается получать детали за неделю. «Поставки наладились. Если в начале года, например, по японским брендам, были задержки от двух недель до месяца, то сейчас ждем запчасти неделю, ну максимум полторы. В основном все приходит по параллельному импорту, потому что тех же крупных японских брендов у нас нет, последняя фирма „Каяба“ ушла в апреле», — рассказал журналисту агентства один из бизнесменов. Предприниматель уточнил, что преимущественно поставки идут через страны Азии и СНГ. «Были трудности с поставками из Казахстана, но некоторые детали, судя по всему, все равно приходят. Часть приходит из Беларуси», — добавил предприниматель. Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с логистикой и доставкой товаров в Россию начались из-за санкций, которые ввели западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России разрешили параллельный импорт товаров.

Автосервисам Ханты-Мансийского автономного округа удалось сократить сроки поставок запчастей для иномарок в свои мастерские. По информации источника URA.RU в сфере югорского автобизнеса, за счет параллельного импорта предпринимателям удается получать детали за неделю. «Поставки наладились. Если в начале года, например, по японским брендам, были задержки от двух недель до месяца, то сейчас ждем запчасти неделю, ну максимум полторы. В основном все приходит по параллельному импорту, потому что тех же крупных японских брендов у нас нет, последняя фирма „Каяба“ ушла в апреле», — рассказал журналисту агентства один из бизнесменов. Предприниматель уточнил, что преимущественно поставки идут через страны Азии и СНГ. «Были трудности с поставками из Казахстана, но некоторые детали, судя по всему, все равно приходят. Часть приходит из Беларуси», — добавил предприниматель. Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с логистикой и доставкой товаров в Россию начались из-за санкций, которые ввели западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России разрешили параллельный импорт товаров.