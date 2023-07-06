Жителя ХМАО осудили за оправдание терроризма

Часть штрафа югорчанин уже оплатил Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель ХМАО Александр Андреев осужден по статье публичное оправдание террористического акта. Об этом URA.RU сообщили в центральном окружном военном суде Екатеринбурга.

«Андреев осужден за оправдание теракта в здании ФСБ Архангельска. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Андреев разместил комментарий под видеороликом теракта в архангельском здании ФСБ. Правоохранители расценили его как оправдание терроризма и возбудили уголовное дело. Речь идет о событиях 2018 года, когда смертник совершил самоподрыв в региональном управлении ФСБ Архангельска. В результате чего он сам погиб, а трое сотрудников федеральной службы безопасности были ранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии в соцсетях. Злоумышленник писал под различными постами в соцсетях, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет. За призывы к терроризму ему грозит до семи лет лишения свободы.