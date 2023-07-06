06 июля 2023

Жителя ХМАО осудили за оправдание терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Часть штрафа югорчанин уже оплатил Фото:

Житель ХМАО Александр Андреев осужден по статье публичное оправдание террористического акта. Об этом URA.RU сообщили в центральном окружном военном суде Екатеринбурга.

«Андреев осужден за оправдание теракта в здании ФСБ Архангельска. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Андреев разместил комментарий под видеороликом теракта в архангельском здании ФСБ. Правоохранители расценили его как оправдание терроризма и возбудили уголовное дело. Речь идет о событиях 2018 года, когда смертник совершил самоподрыв в региональном управлении ФСБ Архангельска. В результате чего он сам погиб, а трое сотрудников федеральной службы безопасности были ранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии в соцсетях. Злоумышленник писал под различными постами в соцсетях, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет. За призывы к терроризму ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Житель ХМАО Александр Андреев осужден по статье публичное оправдание террористического акта. Об этом URA.RU сообщили в центральном окружном военном суде Екатеринбурга. «Андреев осужден за оправдание теракта в здании ФСБ Архангельска. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — сообщили в суде. Андреев разместил комментарий под видеороликом теракта в архангельском здании ФСБ. Правоохранители расценили его как оправдание терроризма и возбудили уголовное дело. Речь идет о событиях 2018 года, когда смертник совершил самоподрыв в региональном управлении ФСБ Архангельска. В результате чего он сам погиб, а трое сотрудников федеральной службы безопасности были ранены. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии в соцсетях. Злоумышленник писал под различными постами в соцсетях, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет. За призывы к терроризму ему грозит до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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