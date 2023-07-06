06 июля 2023

Жители ХМАО отказываются от WhatsApp и Viber

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Большинство жителей ХМАО предпочитают пользоваться Telegram Фото:

Жители ХМАО отказываются пользоваться мессенджерами WhatsApp и Viber в пользу Telegram. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Мегафон».

«Вторым в рейтинге, как и прошлым летом, стал Viber, хотя и потерял в популярности более 30%. В 2023 году трафик здесь в три раз ниже, чем у лидера [Telegram]. Замыкает тройку WhatsApp, который также показал снижение востребованности. Падение объема передачи данных в этом сервисе за год составило 33%», — сообщили агентству в компании.

Югорчане стали также чаще звонить через Telegram, чем через обычную сотовую связь. «На аудио- и видеозвонки в этом сервисе приходится почти 70% всего трафика», — добавляют аналитики.

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Жители ХМАО отказываются пользоваться мессенджерами WhatsApp и Viber в пользу Telegram. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Мегафон». «Вторым в рейтинге, как и прошлым летом, стал Viber, хотя и потерял в популярности более 30%. В 2023 году трафик здесь в три раз ниже, чем у лидера [Telegram]. Замыкает тройку WhatsApp, который также показал снижение востребованности. Падение объема передачи данных в этом сервисе за год составило 33%», — сообщили агентству в компании. Югорчане стали также чаще звонить через Telegram, чем через обычную сотовую связь. «На аудио- и видеозвонки в этом сервисе приходится почти 70% всего трафика», — добавляют аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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