07 июля 2023

Махонин заявил о завершении долгостроя в Чердыни

В Чердыни завершено строительство лечебного корпуса больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, махонин дмитрий
Махонин рассказал о завершении возведения лечебного корпуса в больнице-долгострое Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил о завершении строительства лечебного корпуса больницы в Чердыни. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Объект начали строить в 2017 году, но сроки ввода в эксплуатацию лечебного корпуса постоянно сдвигались.

«Завершено строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни. Министерствам строительства и здравоохранения поручил максимально ускорить процесс открытия и обеспечить больницу специалистами», — написал в посте Махонин.

По словам пермского губернатора, в новом лечебном корпусе будет организован полный цикл оказания медпомощи как горожанам, так и жителям поселков округа. Политик добавил, что в Чердыни сейчас есть своя поликлиника, а также терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения.

Ранее губернатор Прикамья давал поручение завершить строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни к началу 2023 года. Об этом сообщалось на сайте министерства строительства края.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил о завершении строительства лечебного корпуса больницы в Чердыни. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Объект начали строить в 2017 году, но сроки ввода в эксплуатацию лечебного корпуса постоянно сдвигались. «Завершено строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни. Министерствам строительства и здравоохранения поручил максимально ускорить процесс открытия и обеспечить больницу специалистами», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, в новом лечебном корпусе будет организован полный цикл оказания медпомощи как горожанам, так и жителям поселков округа. Политик добавил, что в Чердыни сейчас есть своя поликлиника, а также терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения. Ранее губернатор Прикамья давал поручение завершить строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни к началу 2023 года. Об этом сообщалось на сайте министерства строительства края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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