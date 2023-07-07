Махонин заявил о завершении долгостроя в Чердыни

В Чердыни завершено строительство лечебного корпуса больницы

08 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Махонин рассказал о завершении возведения лечебного корпуса в больнице-долгострое Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил о завершении строительства лечебного корпуса больницы в Чердыни. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Объект начали строить в 2017 году, но сроки ввода в эксплуатацию лечебного корпуса постоянно сдвигались. «Завершено строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни. Министерствам строительства и здравоохранения поручил максимально ускорить процесс открытия и обеспечить больницу специалистами», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, в новом лечебном корпусе будет организован полный цикл оказания медпомощи как горожанам, так и жителям поселков округа. Политик добавил, что в Чердыни сейчас есть своя поликлиника, а также терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения. Ранее губернатор Прикамья давал поручение завершить строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни к началу 2023 года. Об этом сообщалось на сайте министерства строительства края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил о завершении строительства лечебного корпуса больницы в Чердыни. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Объект начали строить в 2017 году, но сроки ввода в эксплуатацию лечебного корпуса постоянно сдвигались. «Завершено строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни. Министерствам строительства и здравоохранения поручил максимально ускорить процесс открытия и обеспечить больницу специалистами», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, в новом лечебном корпусе будет организован полный цикл оказания медпомощи как горожанам, так и жителям поселков округа. Политик добавил, что в Чердыни сейчас есть своя поликлиника, а также терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения. Ранее губернатор Прикамья давал поручение завершить строительство нового лечебного корпуса больницы в Чердыни к началу 2023 года. Об этом сообщалось на сайте министерства строительства края.