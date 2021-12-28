Губернатор Перми дал властям год на открытие больницы-долгостроя

Строительство больницы началось в 2017 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Новый корпус больницы в Чердыни (Пермский край) должен открыться к началу 2023 года. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Махонин, сообщается на сайте министерства строительства края. Глава Пермского края проинспектировал ход строительства медучреждения на участке по улице Юргановской, 28а.

«Сегодня перед профильными ведомствами стоит задача завершить стройку лечебного корпуса в Чердыни в следующем году, чтобы в начале 2023 года больница могла получить лицензию и начать прием пациентов», — приводит слова Махонина ведомство.

Возведение объекта началось в 2017 году, завершить строительство власти рассчитывали в 2019 году, но затем сроки сдвинулись на год. По данным министерства строительства, договор с подрядчиком, который вел работы, был расторгнут «в связи с необходимостью доработки проектной документации».

В феврале на площадку должна выйти новая строительная организация. В трехэтажном лечебном корпусе в Чердыни разместится поликлиника, стационар на 50 мест, пост скорой медпомощи и собственный пищеблок. Сейчас большая часть корпусов больницы располагается в старых зданиях, которые не соответствуют современным требованиям.

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