07 июля 2023

Пропавшую в Свердловской области 18-летнюю девушку нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, сосны, лес, природа, пейзаж
Тело девушки найдено в лесу Фото:

Пропавшую 21 июня жительницу поселка Буланаш (Свердловская область) Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«8 июля в лесном массиве недалеко от поселка Буланаш одна из поисковых групп полиции обнаружила тело пропавшей 18-летней Анастасии Евдокимовой. На поиски были направлены дополнительные силы полицейских для проведения более масштабных розыскных мероприятий», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Девушку обнаружил полицейский-кинолог Алексей Коломеев и его собака Элизабет. Тело находилось у черемухи. Опознать погибшую удалось по характерным татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и по другим приметам, подчеркнул Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что, по предварительным данным, признаков насильственных действий в отношении Евдокимовой не обнаружено. «Представители СКР провели осмотр места происшествия. По предварительному заключению, признаков насильственных действий в отношении девушки не обнаружено», — отметил Шульга.

Ранее URA.RU сообщало о поисках Евдокимовой волонтерами и полицией. Розыскные мероприятия продолжались более двух недель.

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Пропавшую 21 июня жительницу поселка Буланаш (Свердловская область) Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. «8 июля в лесном массиве недалеко от поселка Буланаш одна из поисковых групп полиции обнаружила тело пропавшей 18-летней Анастасии Евдокимовой. На поиски были направлены дополнительные силы полицейских для проведения более масштабных розыскных мероприятий», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Девушку обнаружил полицейский-кинолог Алексей Коломеев и его собака Элизабет. Тело находилось у черемухи. Опознать погибшую удалось по характерным татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и по другим приметам, подчеркнул Горелых. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что, по предварительным данным, признаков насильственных действий в отношении Евдокимовой не обнаружено. «Представители СКР провели осмотр места происшествия. По предварительному заключению, признаков насильственных действий в отношении девушки не обнаружено», — отметил Шульга. Ранее URA.RU сообщало о поисках Евдокимовой волонтерами и полицией. Розыскные мероприятия продолжались более двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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