Пропавшую в Свердловской области 18-летнюю девушку нашли мертвой

Пропавшую 21 июня жительницу поселка Буланаш (Свердловская область) Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
«8 июля в лесном массиве недалеко от поселка Буланаш одна из поисковых групп полиции обнаружила тело пропавшей 18-летней Анастасии Евдокимовой. На поиски были направлены дополнительные силы полицейских для проведения более масштабных розыскных мероприятий», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Девушку обнаружил полицейский-кинолог Алексей Коломеев и его собака Элизабет. Тело находилось у черемухи. Опознать погибшую удалось по характерным татуировкам в виде поцелуя, колобка с ножом и по другим приметам, подчеркнул Горелых.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что, по предварительным данным, признаков насильственных действий в отношении Евдокимовой не обнаружено. «Представители СКР провели осмотр места происшествия. По предварительному заключению, признаков насильственных действий в отношении девушки не обнаружено», — отметил Шульга.
Ранее URA.RU сообщало о поисках Евдокимовой волонтерами и полицией. Розыскные мероприятия продолжались более двух недель.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.