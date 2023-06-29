29 июня 2023

В Свердловской области больше недели идут поиски 18-летней девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь, весна. Москва, девушка, стаканчик, кофе
В поселке Буланаш идут поиски 18-летней девушки Фото:

В Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область) десять дней идут поиски 18-летней Анастасии Евдокимовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«С 21 июня местонахождение 18-летней Анастасии Евдокимовой неизвестно. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, окрашенные волосы в красный цвет, зеленые глаза», — сказано в сообщении. Также у девушки есть татуировки, одна из которых «поцелуй» на плече.

Для того, чтобы поделиться информацией о местонахождении Анастасии сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Номер волонтера поискового отряда Натальи (Пыжка): 8 (902) 274-95-00.

В Свердловской области идут поиски пропавшей 18-летней Евдокимовой Анастасии
В Свердловской области идут поиски пропавшей 18-летней Евдокимовой Анастасии
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область) десять дней идут поиски 18-летней Анастасии Евдокимовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «С 21 июня местонахождение 18-летней Анастасии Евдокимовой неизвестно. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, окрашенные волосы в красный цвет, зеленые глаза», — сказано в сообщении. Также у девушки есть татуировки, одна из которых «поцелуй» на плече. Для того, чтобы поделиться информацией о местонахождении Анастасии сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Номер волонтера поискового отряда Натальи (Пыжка): 8 (902) 274-95-00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...