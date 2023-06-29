В Артемовском городском округе, поселке Буланаш (Свердловская область) десять дней идут поиски 18-летней Анастасии Евдокимовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«С 21 июня местонахождение 18-летней Анастасии Евдокимовой неизвестно. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, окрашенные волосы в красный цвет, зеленые глаза», — сказано в сообщении. Также у девушки есть татуировки, одна из которых «поцелуй» на плече.
Для того, чтобы поделиться информацией о местонахождении Анастасии сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Номер волонтера поискового отряда Натальи (Пыжка): 8 (902) 274-95-00.
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