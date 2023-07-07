07 июля 2023

В ХМАО в результате аварии погиб мотоциклист. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Водитель мотоцикла врезался в легковушку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Северной у Комсомольского озера водитель мотоцикла врезался в легковушку и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«Мужчина на мотоцикле врезался в выезжающую с прибольничной территории „Приору“. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Агентство направила запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

Обновлоно 22:50:

«В результате ДТП погиб мотоциклист 1992 года рождения. Водитель „Приоры“ 1988 года рождения жив. Сейчас устанавливаются причины аварии», — сообщили в пресс-службу ГИБДД.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Северной у Комсомольского озера водитель мотоцикла врезался в легковушку и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Мужчина на мотоцикле врезался в выезжающую с прибольничной территории „Приору“. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство направила запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается. Обновлоно 22:50: «В результате ДТП погиб мотоциклист 1992 года рождения. Водитель „Приоры“ 1988 года рождения жив. Сейчас устанавливаются причины аварии», — сообщили в пресс-службу ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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