В Нижневартовске (ХМАО) на улице Северной у Комсомольского озера водитель мотоцикла врезался в легковушку и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
«Мужчина на мотоцикле врезался в выезжающую с прибольничной территории „Приору“. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Агентство направила запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
Обновлоно 22:50:
«В результате ДТП погиб мотоциклист 1992 года рождения. Водитель „Приоры“ 1988 года рождения жив. Сейчас устанавливаются причины аварии», — сообщили в пресс-службу ГИБДД.
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