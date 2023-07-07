Водитель мотоцикла врезался в легковушку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Северной у Комсомольского озера водитель мотоцикла врезался в легковушку и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«Мужчина на мотоцикле врезался в выезжающую с прибольничной территории „Приору“. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Агентство направила запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

Обновлоно 22:50:

«В результате ДТП погиб мотоциклист 1992 года рождения. Водитель „Приоры“ 1988 года рождения жив. Сейчас устанавливаются причины аварии», — сообщили в пресс-службу ГИБДД.