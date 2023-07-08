08 июля 2023
07 июля 2023

В Пермском крае разыскивают 77-летнюю пенсионерку в серой панаме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз женщину в панаме видели 3 июля Фото:

На территории Прикамья ищут 77-летнюю женщину в темных кофте, штанах и серой панаме. Последний раз пенсионерку видели 3 июля, передают волонтеры регионального поискового отряда.

«Устанавливается местонахождение Козацкой Марии Егоровны, 77 лет. 3 июля 2023 года ушла из дома по адресу: улица Северная, город Соликамск (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». В сообщении указано, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Ранее в регионе разыскивали пожилого мужчину с тростью. Сообщалось, что 74-летний пенсионер пропал после выхода из дома.

Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи
Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи
Фото:

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На территории Прикамья ищут 77-летнюю женщину в темных кофте, штанах и серой панаме. Последний раз пенсионерку видели 3 июля, передают волонтеры регионального поискового отряда. «Устанавливается местонахождение Козацкой Марии Егоровны, 77 лет. 3 июля 2023 года ушла из дома по адресу: улица Северная, город Соликамск (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». В сообщении указано, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Ранее в регионе разыскивали пожилого мужчину с тростью. Сообщалось, что 74-летний пенсионер пропал после выхода из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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