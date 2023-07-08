Последний раз женщину в панаме видели 3 июля
На территории Прикамья ищут 77-летнюю женщину в темных кофте, штанах и серой панаме. Последний раз пенсионерку видели 3 июля, передают волонтеры регионального поискового отряда.
«Устанавливается местонахождение Козацкой Марии Егоровны, 77 лет. 3 июля 2023 года ушла из дома по адресу: улица Северная, город Соликамск (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». В сообщении указано, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Ранее в регионе разыскивали пожилого мужчину с тростью. Сообщалось, что 74-летний пенсионер пропал после выхода из дома.
Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи
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