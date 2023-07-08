08 июля 2023
07 июля 2023

Жители ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Все вещи сортируются и направляются в больницы, школы и госпитали Фото:

Добровольцы из Югры передали гуманитарный груз волонтеру из Луганска, которая занимается сортировкой вещей для передачи в школы и больницы. Об этом сообщает Гуманитарный Добровольческий Корпус.

«Наши добровольцы передали в Луганск вещи, которые направят в социально значимые объекты. Все вещи сортируются, например, тетрадки и книжки передадут детишкам в школу, отправленный холодильник пойдет в больницу, а медикаменты и постельное отдадут в госпитали», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры Гумкорпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Местных жителей обеспечивают горячим питанием. За помощью обращается большое количество пожилых, инвалидов и многодетных семей. Также всем нуждающимся раздается теплая одежда и обувь.

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Добровольцы из Югры передали гуманитарный груз волонтеру из Луганска, которая занимается сортировкой вещей для передачи в школы и больницы. Об этом сообщает Гуманитарный Добровольческий Корпус. «Наши добровольцы передали в Луганск вещи, которые направят в социально значимые объекты. Все вещи сортируются, например, тетрадки и книжки передадут детишкам в школу, отправленный холодильник пойдет в больницу, а медикаменты и постельное отдадут в госпитали», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации. Ранее URA.RU писало, что волонтеры Гумкорпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Местных жителей обеспечивают горячим питанием. За помощью обращается большое количество пожилых, инвалидов и многодетных семей. Также всем нуждающимся раздается теплая одежда и обувь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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