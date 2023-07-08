Все вещи сортируются и направляются в больницы, школы и госпитали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Добровольцы из Югры передали гуманитарный груз волонтеру из Луганска, которая занимается сортировкой вещей для передачи в школы и больницы. Об этом сообщает Гуманитарный Добровольческий Корпус.

«Наши добровольцы передали в Луганск вещи, которые направят в социально значимые объекты. Все вещи сортируются, например, тетрадки и книжки передадут детишкам в школу, отправленный холодильник пойдет в больницу, а медикаменты и постельное отдадут в госпитали», — сообщается в telegram-канале добровольческой организации.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры Гумкорпуса ХМАО помогают жителям Кременной в ЛНР. Местных жителей обеспечивают горячим питанием. За помощью обращается большое количество пожилых, инвалидов и многодетных семей. Также всем нуждающимся раздается теплая одежда и обувь.