В Перми из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей торгового центра

09 июля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

В электрощитовой ТРК «Семья» произошло короткое замыкание, из-за чего эвакуировали посетителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми эвакуировали 50 человек персонала из торгово-развлекательного комплекса «Семья» из-за угрозы пожара в электрощитовой. Об этом сообщается в telegram-канале оперативная информация пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании электрощитовой в ТРК „Семья“ в Перми поступило 9 июля в 08 часов 09 минут. До прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек (персонал)», — написано в посте. Информация оперативная и еще уточняется. По данным чрезвычайного ведомства, тушить пожар приехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. В посте написано, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания ТРК «Семья» без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми проводилась эвакуация посетителей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщали в администрации комплекса.

В Перми эвакуировали 50 человек персонала из торгово-развлекательного комплекса «Семья» из-за угрозы пожара в электрощитовой. Об этом сообщается в telegram-канале оперативная информация пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании электрощитовой в ТРК „Семья“ в Перми поступило 9 июля в 08 часов 09 минут. До прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек (персонал)», — написано в посте. Информация оперативная и еще уточняется. По данным чрезвычайного ведомства, тушить пожар приехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. В посте написано, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания ТРК «Семья» без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми проводилась эвакуация посетителей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщали в администрации комплекса.