В Перми из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей торгового центра

В Перми эвакуировали 50 человек персонала из торгово-развлекательного комплекса «Семья» из-за угрозы пожара в электрощитовой. Об этом сообщается в telegram-канале оперативная информация пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о возгорании электрощитовой в ТРК „Семья“ в Перми поступило 9 июля в 08 часов 09 минут. До прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек (персонал)», — написано в посте. Информация оперативная и еще уточняется.
По данным чрезвычайного ведомства, тушить пожар приехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. В посте написано, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания ТРК «Семья» без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми проводилась эвакуация посетителей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщали в администрации комплекса.
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