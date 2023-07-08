08 июля 2023
07 июля 2023

В Перми из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В электрощитовой ТРК «Семья» произошло короткое замыкание, из-за чего эвакуировали посетителей Фото:

В Перми эвакуировали 50 человек персонала из торгово-развлекательного комплекса «Семья» из-за угрозы пожара в электрощитовой. Об этом сообщается в telegram-канале оперативная информация пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании электрощитовой в ТРК „Семья“ в Перми поступило 9 июля в 08 часов 09 минут. До прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек (персонал)», — написано в посте. Информация оперативная и еще уточняется.

По данным чрезвычайного ведомства, тушить пожар приехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. В посте написано, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания ТРК «Семья» без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми проводилась эвакуация посетителей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщали в администрации комплекса.

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В Перми эвакуировали 50 человек персонала из торгово-развлекательного комплекса «Семья» из-за угрозы пожара в электрощитовой. Об этом сообщается в telegram-канале оперативная информация пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании электрощитовой в ТРК „Семья“ в Перми поступило 9 июля в 08 часов 09 минут. До прибытия пожарных было эвакуировано 50 человек (персонал)», — написано в посте. Информация оперативная и еще уточняется. По данным чрезвычайного ведомства, тушить пожар приехали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. В посте написано, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания ТРК «Семья» без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее из торгово-развлекательного центра «Семья» в Перми проводилась эвакуация посетителей из-за ложной угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщали в администрации комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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