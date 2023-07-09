В ДНР заявили, что «азовцы»* вернулись на Украину ради пиара

Советник Пушилина Гагин: возвращение командиров «Азова»* не поменяет ситуацию на фронте
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, stock
Командиры нацбатальона не смогут существенным образом изменить ход спецоперации, отметил Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращение боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не будет иметь значительного эффекта для хода спецоперации. Это может создать только медийный эффект. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Переданные президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько человек, не смогут усилить всерьез Вооруженные силы Украины (ВСУ) в их наступлении. Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность при обороне „Азовстали“», — заявил Ян Гагин в разговоре с РИА Новости. Советник врио главы ДНР комментировал возращение командиров «Азова» на Украину.

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Что известно о боевиках «Азова»*, которых Турция неожиданно отдала Киеву

Командиры «Азова» вернулись в Киев из Турции 8 июля. Среди них были Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Боевики попали в Турцию после освобождения Россией Мариуполя в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен и обменяла по формуле 50 на 205. В условиях обмена было, что боевики будут оставаться в Турции.

В Кремле заявили, что возращение боевиков «Азова» — нарушение прямых договоренностей между Киевом, Москвой и Анкарой. Также, по мнению Кремля, командиры нацбатальона вернулись на Украину из-за провала контрнаступления.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Возвращение боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не будет иметь значительного эффекта для хода спецоперации. Это может создать только медийный эффект. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Переданные президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько человек, не смогут усилить всерьез Вооруженные силы Украины (ВСУ) в их наступлении. Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность при обороне „Азовстали“», — заявил Ян Гагин в разговоре с РИА Новости. Советник врио главы ДНР комментировал возращение командиров «Азова» на Украину. Командиры «Азова» вернулись в Киев из Турции 8 июля. Среди них были Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Боевики попали в Турцию после освобождения Россией Мариуполя в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен и обменяла по формуле 50 на 205. В условиях обмена было, что боевики будут оставаться в Турции. В Кремле заявили, что возращение боевиков «Азова» — нарушение прямых договоренностей между Киевом, Москвой и Анкарой. Также, по мнению Кремля, командиры нацбатальона вернулись на Украину из-за провала контрнаступления. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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