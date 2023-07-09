Лавров обсудил с турецким коллегой возвращение главарей «Азова»* на Украину

09 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Лавров обсудил с МИД Турции вопрос возращения боевиков на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсуждали вопрос перемещения командиров боевиков «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину. «Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением „главарей Азова“ из Стамбула в Киев», — говорится в telegram-канале МИД России. Отмечается, что стороны согласились продолжать доверительные отношения между странами. Новость по теме Что известно о боевиках «Азова»*, которых Турция неожиданно отдала Киеву В разговоре с Лавровым Фидан отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине. К тому же прозвучал тезис, что такие поставки могут привести к негативным последствиям. Командиры нацбатальона вернулись из Турции на Украину 8 июля. В Кремле назвали данный шаг прямым нарушением договоренностей между Киевом и Анкарой. Россия отдала Украине боевиков «Азова» после штурма Мариуполя. Тогда Украина и Россия подписали договор, который гласил, что боевики будут находиться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсуждали вопрос перемещения командиров боевиков «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину. «Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением „главарей Азова“ из Стамбула в Киев», — говорится в telegram-канале МИД России. Отмечается, что стороны согласились продолжать доверительные отношения между странами. В разговоре с Лавровым Фидан отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине. К тому же прозвучал тезис, что такие поставки могут привести к негативным последствиям. Командиры нацбатальона вернулись из Турции на Украину 8 июля. В Кремле назвали данный шаг прямым нарушением договоренностей между Киевом и Анкарой. Россия отдала Украине боевиков «Азова» после штурма Мариуполя. Тогда Украина и Россия подписали договор, который гласил, что боевики будут находиться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.