Лавров обсудил с турецким коллегой возвращение главарей «Азова»* на Украину

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров обсудил с МИД Турции вопрос возращения боевиков на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсуждали вопрос перемещения командиров боевиков «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением „главарей Азова“ из Стамбула в Киев», — говорится в telegram-канале МИД России. Отмечается, что стороны согласились продолжать доверительные отношения между странами.

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В разговоре с Лавровым Фидан отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине. К тому же прозвучал тезис, что такие поставки могут привести к негативным последствиям.

Командиры нацбатальона вернулись из Турции на Украину 8 июля. В Кремле назвали данный шаг прямым нарушением договоренностей между Киевом и Анкарой. Россия отдала Украине боевиков «Азова» после штурма Мариуполя. Тогда Украина и Россия подписали договор, который гласил, что боевики будут находиться в Турции.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсуждали вопрос перемещения командиров боевиков «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Турции на Украину. «Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением „главарей Азова“ из Стамбула в Киев», — говорится в telegram-канале МИД России. Отмечается, что стороны согласились продолжать доверительные отношения между странами. В разговоре с Лавровым Фидан отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине. К тому же прозвучал тезис, что такие поставки могут привести к негативным последствиям. Командиры нацбатальона вернулись из Турции на Украину 8 июля. В Кремле назвали данный шаг прямым нарушением договоренностей между Киевом и Анкарой. Россия отдала Украине боевиков «Азова» после штурма Мариуполя. Тогда Украина и Россия подписали договор, который гласил, что боевики будут находиться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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