Муж девушки, которую нашли мертвой в свердловском лесу, написал ей послание

Супруг 18-летней Анастасии Евдокимовой, которую нашил мертвой в лесу под Буланашем (Свердловская область), написал ей трогательное послание. Мужчина просит прощения за то, что не обращал внимания на ее жалобы.
«Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню!!! Люблю!!! Скорблю!!!», — написал супруг покойной молодой девушки на своей странице в социальной сети.
Ранее URA.RU писало о том, что в лесном массиве под Буланашем нашли тело 18-летней девушки, которую искали три недели. По предварительным данным следствия, смерть не носит криминальный характер. Погибшая была мамой двухлетнего сына.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.