09 июля 2023

Муж девушки, которую нашли мертвой в свердловском лесу, написал ей послание

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Муж погибшей свердловчанки опубликовал послание в соцсети Фото:

Супруг 18-летней Анастасии Евдокимовой, которую нашил мертвой в лесу под Буланашем (Свердловская область), написал ей трогательное послание. Мужчина просит прощения за то, что не обращал внимания на ее жалобы.

«Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню!!! Люблю!!! Скорблю!!!», — написал супруг покойной молодой девушки на своей странице в социальной сети.

Ранее URA.RU писало о том, что в лесном массиве под Буланашем нашли тело 18-летней девушки, которую искали три недели. По предварительным данным следствия, смерть не носит криминальный характер. Погибшая была мамой двухлетнего сына.

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Супруг 18-летней Анастасии Евдокимовой, которую нашил мертвой в лесу под Буланашем (Свердловская область), написал ей трогательное послание. Мужчина просит прощения за то, что не обращал внимания на ее жалобы. «Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню!!! Люблю!!! Скорблю!!!», — написал супруг покойной молодой девушки на своей странице в социальной сети. Ранее URA.RU писало о том, что в лесном массиве под Буланашем нашли тело 18-летней девушки, которую искали три недели. По предварительным данным следствия, смерть не носит криминальный характер. Погибшая была мамой двухлетнего сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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