Муж девушки, которую нашли мертвой в свердловском лесу, написал ей послание

10 июля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Муж погибшей свердловчанки опубликовал послание в соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Супруг 18-летней Анастасии Евдокимовой, которую нашил мертвой в лесу под Буланашем (Свердловская область), написал ей трогательное послание. Мужчина просит прощения за то, что не обращал внимания на ее жалобы. «Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню!!! Люблю!!! Скорблю!!!», — написал супруг покойной молодой девушки на своей странице в социальной сети. Ранее URA.RU писало о том, что в лесном массиве под Буланашем нашли тело 18-летней девушки, которую искали три недели. По предварительным данным следствия, смерть не носит криминальный характер. Погибшая была мамой двухлетнего сына.

Супруг 18-летней Анастасии Евдокимовой, которую нашил мертвой в лесу под Буланашем (Свердловская область), написал ей трогательное послание. Мужчина просит прощения за то, что не обращал внимания на ее жалобы. «Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню!!! Люблю!!! Скорблю!!!», — написал супруг покойной молодой девушки на своей странице в социальной сети. Ранее URA.RU писало о том, что в лесном массиве под Буланашем нашли тело 18-летней девушки, которую искали три недели. По предварительным данным следствия, смерть не носит криминальный характер. Погибшая была мамой двухлетнего сына.