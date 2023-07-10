Путин наградил мэра Миасса

10 июля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук получил награду президента России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук получил награду президента России Владимира Путина. Информация об этом размещена на портале официального опубликования правовых актов. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Ковальчука Егора Викторовича — главу Миасского городского округа Челябинской области», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 10 июля 2023 года. Ковальчук стал мэром Миасса по результатам тайного голосования депутатов городского собрания, которое состоялось 17 мая. Конкурс кандидатов на данный пост был объявлен после досрочного ухода в отставку Григория Тонких 3 марта. Ранее Ковальчук работал на должности вице-губернатора Челябинской области, после выборов он стал исполнять эти обязанности на общественных началах.

Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук получил награду президента России Владимира Путина. Информация об этом размещена на портале официального опубликования правовых актов. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Ковальчука Егора Викторовича — главу Миасского городского округа Челябинской области», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 10 июля 2023 года. Ковальчук стал мэром Миасса по результатам тайного голосования депутатов городского собрания, которое состоялось 17 мая. Конкурс кандидатов на данный пост был объявлен после досрочного ухода в отставку Григория Тонких 3 марта. Ранее Ковальчук работал на должности вице-губернатора Челябинской области, после выборов он стал исполнять эти обязанности на общественных началах.