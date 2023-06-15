Текслер вернул мэру Миасса статус вице-губернатора

16 июня 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук назначен вице-губернатором на общественных началах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса (Челябинской области) Егор Ковальчук занял место вице-губернатора на общественных началах. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. «Губернатор Алексей Текслер назначил главу Миасского городского округа Егора Ковальчука своим заместителем на общественных началах. Это назначение продиктовано значимостью Миасса как одного из крупных городов региона», — заявили в пресс-службе правительства региона. Ковальчук решил возглавить Миасс после досрочного увольнения Григория Тонких. Горсобрание выбрало Ковальчука градоначальником 17 мая, после чего он сдал пост вице-губернатора.

Мэр Миасса (Челябинской области) Егор Ковальчук занял место вице-губернатора на общественных началах. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. «Губернатор Алексей Текслер назначил главу Миасского городского округа Егора Ковальчука своим заместителем на общественных началах. Это назначение продиктовано значимостью Миасса как одного из крупных городов региона», — заявили в пресс-службе правительства региона. Ковальчук решил возглавить Миасс после досрочного увольнения Григория Тонких. Горсобрание выбрало Ковальчука градоначальником 17 мая, после чего он сдал пост вице-губернатора.