Мэр из ХМАО рассказал о планах по строительству новостроек

В Нягани (ХМАО) в рамках комплексного развития территории планируется строительство шести многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Об этом глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил в соцсети.
«Тема комплексного развития территорий в еженедельной повестке. Для многоэтажной застройки рассматриваем участок площадью 36000 квадратных метров в 10-м микрорайоне. По предварительным планам здесь появятся шесть МКД», — сообщает глава города в своем telegram-канале.
По проекту, помимо новых домов, территория будет оборудована необходимыми инженерными сетями, благоустроена общественная территория, организована автомобильная стоянка. Также готовится проект постановления по запуску процедуры для индивидуальной жилой застройки. В качестве примера рассматривается вариант по улице Киевской, так как скоро там появится парк Западный и ведется строительство Храма.
Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух городах ХМАО — Сургуте и Ханты-Мансийске застройщики анонсировали новое жилое строительство. В югорской столице продолжат проект ЖК «Западный квартал», там возведут дом №4. В Сургуте девелопер приступит к финальному дому ЖК «За ручьем».
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