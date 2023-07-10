Мэр из ХМАО рассказал о планах по строительству новостроек

В Нягани появится шесть новых многоквартирных домов

11 июля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

В 10-м микрорайоне планируется возведение шести многоквартирных домов Фото: Московец Илья © URA.RU В Нягани (ХМАО) в рамках комплексного развития территории планируется строительство шести многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Об этом глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил в соцсети. «Тема комплексного развития территорий в еженедельной повестке. Для многоэтажной застройки рассматриваем участок площадью 36000 квадратных метров в 10-м микрорайоне. По предварительным планам здесь появятся шесть МКД», — сообщает глава города в своем telegram-канале. По проекту, помимо новых домов, территория будет оборудована необходимыми инженерными сетями, благоустроена общественная территория, организована автомобильная стоянка. Также готовится проект постановления по запуску процедуры для индивидуальной жилой застройки. В качестве примера рассматривается вариант по улице Киевской, так как скоро там появится парк Западный и ведется строительство Храма. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух городах ХМАО — Сургуте и Ханты-Мансийске застройщики анонсировали новое жилое строительство. В югорской столице продолжат проект ЖК «Западный квартал», там возведут дом №4. В Сургуте девелопер приступит к финальному дому ЖК «За ручьем».

В Нягани (ХМАО) в рамках комплексного развития территории планируется строительство шести многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Об этом глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил в соцсети. «Тема комплексного развития территорий в еженедельной повестке. Для многоэтажной застройки рассматриваем участок площадью 36000 квадратных метров в 10-м микрорайоне. По предварительным планам здесь появятся шесть МКД», — сообщает глава города в своем telegram-канале. По проекту, помимо новых домов, территория будет оборудована необходимыми инженерными сетями, благоустроена общественная территория, организована автомобильная стоянка. Также готовится проект постановления по запуску процедуры для индивидуальной жилой застройки. В качестве примера рассматривается вариант по улице Киевской, так как скоро там появится парк Западный и ведется строительство Храма. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух городах ХМАО — Сургуте и Ханты-Мансийске застройщики анонсировали новое жилое строительство. В югорской столице продолжат проект ЖК «Западный квартал», там возведут дом №4. В Сургуте девелопер приступит к финальному дому ЖК «За ручьем».