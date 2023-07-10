10 июля 2023
09 июля 2023

Мэр из ХМАО рассказал о планах по строительству новостроек

В Нягани появится шесть новых многоквартирных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, вторчермет, город, чкаловский район, многоквартирный дом, новостройка
В 10-м микрорайоне планируется возведение шести многоквартирных домов Фото:

В Нягани (ХМАО) в рамках комплексного развития территории планируется строительство шести многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Об этом глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил в соцсети.

«Тема комплексного развития территорий в еженедельной повестке. Для многоэтажной застройки рассматриваем участок площадью 36000 квадратных метров в 10-м микрорайоне. По предварительным планам здесь появятся шесть МКД», — сообщает глава города в своем telegram-канале.

По проекту, помимо новых домов, территория будет оборудована необходимыми инженерными сетями, благоустроена общественная территория, организована автомобильная стоянка. Также готовится проект постановления по запуску процедуры для индивидуальной жилой застройки. В качестве примера рассматривается вариант по улице Киевской, так как скоро там появится парк Западный и ведется строительство Храма.

Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух городах ХМАО — Сургуте и Ханты-Мансийске застройщики анонсировали новое жилое строительство. В югорской столице продолжат проект ЖК «Западный квартал», там возведут дом №4. В Сургуте девелопер приступит к финальному дому ЖК «За ручьем».

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В Нягани (ХМАО) в рамках комплексного развития территории планируется строительство шести многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Об этом глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил в соцсети. «Тема комплексного развития территорий в еженедельной повестке. Для многоэтажной застройки рассматриваем участок площадью 36000 квадратных метров в 10-м микрорайоне. По предварительным планам здесь появятся шесть МКД», — сообщает глава города в своем telegram-канале. По проекту, помимо новых домов, территория будет оборудована необходимыми инженерными сетями, благоустроена общественная территория, организована автомобильная стоянка. Также готовится проект постановления по запуску процедуры для индивидуальной жилой застройки. В качестве примера рассматривается вариант по улице Киевской, так как скоро там появится парк Западный и ведется строительство Храма. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух городах ХМАО — Сургуте и Ханты-Мансийске застройщики анонсировали новое жилое строительство. В югорской столице продолжат проект ЖК «Западный квартал», там возведут дом №4. В Сургуте девелопер приступит к финальному дому ЖК «За ручьем».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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