У свердловской элиты появилось новое чтиво — специально к «Иннопрому». Фото

11 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Публичная презентация книги пройдет через несколько недель (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авторы новой энциклопедии про Екатеринбург подготовили первые печатные экземпляры — специально к «Иннопрому», ограниченным тиражом. Подарочные двухтомники — только вышедшие из типографии, еще пахнущие краской — уже легли на столы руководителей, в частности, мэра Алексея Орлова. Идея создать к 300-летию энциклопедию пришла ему и вице-спикеру заксобрания Виктору Маслакову, главному редактору проекта. В разговоре с URA.RU Орлов признался, что книгу он еще никому не подарил (на руках у него четыре экземпляра), поскольку готовился к выставке. «Безусловно, один из экземпляров отдам губернатору», — анонсировал мэр. Публичная презентация книги пройдет через несколько недель — в аккурат к юбилею города. В дальнейшем распространяться энциклопедия будет не только в печатном, но и в электронном виде. Над ней работал большой коллектив авторов — кандидатов и докторов наук, под оперативным руководством Константина Бугрова, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН. В энциклопедию войдут около трех тысяч статей — самые актуальные знания о Екатеринбурге. Фактически это масштабное обновление энциклопедии, которую Маслаков выпускал еще в начале 2000-х. «Энциклопедия — для читателя, которому нужно о чем-то справиться. Не хочешь открывать — не открывай. Но если откроешь, узнаешь много интересного и полезного. Каждый квартал, дом, улица с тобой начнет говорить, потому что везде где-то что-то интересное происходило — люди, события, дела», — объяснял ценность он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы новой энциклопедии про Екатеринбург подготовили первые печатные экземпляры — специально к «Иннопрому», ограниченным тиражом. Подарочные двухтомники — только вышедшие из типографии, еще пахнущие краской — уже легли на столы руководителей, в частности, мэра Алексея Орлова. Идея создать к 300-летию энциклопедию пришла ему и вице-спикеру заксобрания Виктору Маслакову, главному редактору проекта. В разговоре с URA.RU Орлов признался, что книгу он еще никому не подарил (на руках у него четыре экземпляра), поскольку готовился к выставке. «Безусловно, один из экземпляров отдам губернатору», — анонсировал мэр. Публичная презентация книги пройдет через несколько недель — в аккурат к юбилею города. В дальнейшем распространяться энциклопедия будет не только в печатном, но и в электронном виде. Над ней работал большой коллектив авторов — кандидатов и докторов наук, под оперативным руководством Константина Бугрова, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН. В энциклопедию войдут около трех тысяч статей — самые актуальные знания о Екатеринбурге. Фактически это масштабное обновление энциклопедии, которую Маслаков выпускал еще в начале 2000-х. «Энциклопедия — для читателя, которому нужно о чем-то справиться. Не хочешь открывать — не открывай. Но если откроешь, узнаешь много интересного и полезного. Каждый квартал, дом, улица с тобой начнет говорить, потому что везде где-то что-то интересное происходило — люди, события, дела», — объяснял ценность он.