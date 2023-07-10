В ХМАО в два раза подешевели билеты на самолет в Сочи

Авиабилеты из Сургута в Сочи на конец июля обойдутся в 14 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу июля в два раза снизилась стоимость вылетов в Сочи. Самые дешевые билеты на самолет обойдутся около 14 тысяч рублей.

«Минимальная стоимость билета на самолет Сургут-Сочи в одну сторону на 27 июля составляет 13 916 рублей. Рейсы на середину июля тем временем стоят почти 30 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс».

Самые дешевые рейсы предусматривают длительные двенадцатичасовые пересадки в Москве. Прямые перелеты в конце июля из Сургута на момент публикации новости стоят более 20 тысяч рублей. Прямые вылеты из Нижневартовска в Сочи тем временем немного дешевле — около 17 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как сэкономить на путешествии летом за счет раннего бронирования. Поскольку горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют.