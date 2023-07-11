Грозный хищник порадует пермяков трюками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском цирке анонсировали новую программу, гвоздем которой станет воздушное выступление тигра. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под купол цирка на большом шаре. Шоу «Тигры на земле и воздухе» представит пермякам Ярослав Запашный.

«В Пермском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте Пермского цирка. Суть главного номера в том, что Запашный и один из тигров поднимаются под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, следует из фото на странице его коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся 22 и 23 июля. Стоимость билетов варьируется от одной до трех тысяч рублей.