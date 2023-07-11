В Перми тигра поднимут под купол цирка. Фото

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Последнее представление в Екатеринбургском цирке перед реконструкцией. Екатеринбург , тигр
Грозный хищник порадует пермяков трюками Фото:

В Пермском цирке анонсировали новую программу, гвоздем которой станет воздушное выступление тигра. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под купол цирка на большом шаре. Шоу «Тигры на земле и воздухе» представит пермякам Ярослав Запашный.

«В Пермском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте Пермского цирка. Суть главного номера в том, что Запашный и один из тигров поднимаются под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, следует из фото на странице его коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся 22 и 23 июля. Стоимость билетов варьируется от одной до трех тысяч рублей.

Шар при подъеме еще и вертится
Шар при подъеме еще и вертится

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В Пермском цирке анонсировали новую программу, гвоздем которой станет воздушное выступление тигра. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под купол цирка на большом шаре. Шоу «Тигры на земле и воздухе» представит пермякам Ярослав Запашный. «В Пермском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте Пермского цирка. Суть главного номера в том, что Запашный и один из тигров поднимаются под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, следует из фото на странице его коллектива в соцсети «ВКонтакте». Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся 22 и 23 июля. Стоимость билетов варьируется от одной до трех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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