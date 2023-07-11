В Магнитогорске женщина напала на собственную мачеху

12 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Приехавшие росгвардейцы задержали буйную падчерицу Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, женщина напала на собственную мачеху. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе Росгвардии региона, падчерица укусила женщину за предплечье и сбила ее с ног. «Со слов пострадавшей, падчерица находилась в состоянии опьянения. В ходе словесного конфликта девушка укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что приехавшие бойцы группы задержания скрутили дебоширку. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, женщина напала на собственную мачеху. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе Росгвардии региона, падчерица укусила женщину за предплечье и сбила ее с ног. «Со слов пострадавшей, падчерица находилась в состоянии опьянения. В ходе словесного конфликта девушка укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что приехавшие бойцы группы задержания скрутили дебоширку. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.