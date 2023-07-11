11 июля 2023

В Магнитогорске женщина напала на собственную мачеху

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Приехавшие росгвардейцы задержали буйную падчерицу Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, женщина напала на собственную мачеху. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе Росгвардии региона, падчерица укусила женщину за предплечье и сбила ее с ног.

«Со слов пострадавшей, падчерица находилась в состоянии опьянения. В ходе словесного конфликта девушка укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что приехавшие бойцы группы задержания скрутили дебоширку. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, женщина напала на собственную мачеху. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе Росгвардии региона, падчерица укусила женщину за предплечье и сбила ее с ног. «Со слов пострадавшей, падчерица находилась в состоянии опьянения. В ходе словесного конфликта девушка укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что приехавшие бойцы группы задержания скрутили дебоширку. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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