В Магнитогорске женщина напала на собственную мачеху

Приехавшие росгвардейцы задержали буйную падчерицу
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, женщина напала на собственную мачеху. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе Росгвардии региона, падчерица укусила женщину за предплечье и сбила ее с ног.
«Со слов пострадавшей, падчерица находилась в состоянии опьянения. В ходе словесного конфликта девушка укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве отметили, что приехавшие бойцы группы задержания скрутили дебоширку. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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