Пермский ТРК на один день превратится в большой парк развлечений

В пермском ТРК «Семья» состоится семейный фестиваль «Мишки Фест», во время которого вторая очередь комплекса превратится в большой парк развлечений. На празднике организуют более 12 зон с шоу-программами и мастер-классами, рассказали организаторы мероприятия в группе ТРК «Семья» в соцсети «ВКонтакте».
«Во второй очереди ТРК „Семья“ состоится масштабный семейно-детский фестиваль „Мишки Фест“. На протяжении 3,5 часов вас будет развлекать ведущий и восемь костюмированных аниматоров. А сам ТРК „Семья“ превратится в большой парк развлечений с интересной шоу программой, дегустациями, ярмаркой детских товаров и услуг», — сказано в анонсе мероприятия.
Вход на фестиваль будет бесплатным, так же, как и участие во всех развлечениях. Всем гостям праздника обещают подарить подарки, которые можно будет выиграть в беспроигрышной лотерее. Фестиваль состоится 20 июля.
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