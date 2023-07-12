Пермский ТРК на один день превратится в большой парк развлечений

В ТРК «Семья» пройдет масштабный семейный фестиваль «Мишки Фест»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский парк развлечений «Мегалэнд» в ТРЦ VEER Mall. Екатеринбург, мегалэнд, детский парк развлечений
На первом и втором этаже ТРК разместят развлекательные зоны Фото:

В пермском ТРК «Семья» состоится семейный фестиваль «Мишки Фест», во время которого вторая очередь комплекса превратится в большой парк развлечений. На празднике организуют более 12 зон с шоу-программами и мастер-классами, рассказали организаторы мероприятия в группе ТРК «Семья» в соцсети «ВКонтакте».

«Во второй очереди ТРК „Семья“ состоится масштабный семейно-детский фестиваль „Мишки Фест“. На протяжении 3,5 часов вас будет развлекать ведущий и восемь костюмированных аниматоров. А сам ТРК „Семья“ превратится в большой парк развлечений с интересной шоу программой, дегустациями, ярмаркой детских товаров и услуг», — сказано в анонсе мероприятия.

Вход на фестиваль будет бесплатным, так же, как и участие во всех развлечениях. Всем гостям праздника обещают подарить подарки, которые можно будет выиграть в беспроигрышной лотерее. Фестиваль состоится 20 июля.

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В пермском ТРК «Семья» состоится семейный фестиваль «Мишки Фест», во время которого вторая очередь комплекса превратится в большой парк развлечений. На празднике организуют более 12 зон с шоу-программами и мастер-классами, рассказали организаторы мероприятия в группе ТРК «Семья» в соцсети «ВКонтакте». «Во второй очереди ТРК „Семья“ состоится масштабный семейно-детский фестиваль „Мишки Фест“. На протяжении 3,5 часов вас будет развлекать ведущий и восемь костюмированных аниматоров. А сам ТРК „Семья“ превратится в большой парк развлечений с интересной шоу программой, дегустациями, ярмаркой детских товаров и услуг», — сказано в анонсе мероприятия. Вход на фестиваль будет бесплатным, так же, как и участие во всех развлечениях. Всем гостям праздника обещают подарить подарки, которые можно будет выиграть в беспроигрышной лотерее. Фестиваль состоится 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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