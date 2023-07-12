Пермский ТРК на один день превратится в большой парк развлечений

В ТРК «Семья» пройдет масштабный семейный фестиваль «Мишки Фест»

12 июля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

На первом и втором этаже ТРК разместят развлекательные зоны Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермском ТРК «Семья» состоится семейный фестиваль «Мишки Фест», во время которого вторая очередь комплекса превратится в большой парк развлечений. На празднике организуют более 12 зон с шоу-программами и мастер-классами, рассказали организаторы мероприятия в группе ТРК «Семья» в соцсети «ВКонтакте». «Во второй очереди ТРК „Семья“ состоится масштабный семейно-детский фестиваль „Мишки Фест“. На протяжении 3,5 часов вас будет развлекать ведущий и восемь костюмированных аниматоров. А сам ТРК „Семья“ превратится в большой парк развлечений с интересной шоу программой, дегустациями, ярмаркой детских товаров и услуг», — сказано в анонсе мероприятия. Вход на фестиваль будет бесплатным, так же, как и участие во всех развлечениях. Всем гостям праздника обещают подарить подарки, которые можно будет выиграть в беспроигрышной лотерее. Фестиваль состоится 20 июля.

В пермском ТРК «Семья» состоится семейный фестиваль «Мишки Фест», во время которого вторая очередь комплекса превратится в большой парк развлечений. На празднике организуют более 12 зон с шоу-программами и мастер-классами, рассказали организаторы мероприятия в группе ТРК «Семья» в соцсети «ВКонтакте». «Во второй очереди ТРК „Семья“ состоится масштабный семейно-детский фестиваль „Мишки Фест“. На протяжении 3,5 часов вас будет развлекать ведущий и восемь костюмированных аниматоров. А сам ТРК „Семья“ превратится в большой парк развлечений с интересной шоу программой, дегустациями, ярмаркой детских товаров и услуг», — сказано в анонсе мероприятия. Вход на фестиваль будет бесплатным, так же, как и участие во всех развлечениях. Всем гостям праздника обещают подарить подарки, которые можно будет выиграть в беспроигрышной лотерее. Фестиваль состоится 20 июля.