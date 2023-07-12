Директор театра имени Вахтангова осудил власти ХМАО за отставку главы депкультуры

Кирилл Крок выразил недоумение по поводу отставки директора депультуры ХМАО Артура Латыпова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок осудил власти ХМАО за отставку главы окружного департамента культуры Артура Латыпова. Заявление в поддержку уволившегося чиновника он опубликовал на своей странице «Вконтакте».

«Я все время думаю, вот почему, как только появляется в отрасли культуры хороший, толковый, грамотный чиновник, который знает природу творчества, понимает особенности людей, занимающихся искусством, ценит их, — так обязательно через какое-то время, он, к сожалению, покидает свой пост. <…> Другие чиновники приходят, ломают все, крушат на своем пути, оставляя после себя обугленные головешки. Ну ничего, время все расставит по своим местам. А губернатору и руководству Югры я желаю найти достойную замену прекрасному человеку и управленцу», — написал Крок.

Глава депкультуры ХМАО запомнился директору театра на Вахтанговском форуме театральных менеджеров, где Латыпову за доклад о развитии отрасли в Югре рукоплескал весь зал. Крок заявил, что «многие чиновники не понимают природу творчества и функционирование культурных учреждений», а ушедший в отставку коллега был из другой когорты управленцев.

Ранее URA.RU писало о возможных причинах отставки Латыпова. По данным источников агентства, он не смог сработаться с вице-губернатором Югры Еленой Шумаковой.