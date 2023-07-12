Пермяки жалуются на плохой запах воды

Пермяки начали жаловаться на неприятный запах воды из крана. Жалобы массово начали поступать в «Новогор-Прикамье», которая ответственна за подачу холодной в дома жителей Перми. Как сообщается на сайте компании, запах в воде появляется из-за жаркой погоды.
«Есть сообщения, что изменилась цветность воды или что водопроводная вода в последнее время имеет ощутимый запах. Запах, которые ощущают некоторые потребители, связан с жарой», — говорится на сайте. Специалисты компании проводят отборы проб и лабораторные анализы воды.
Главный технолог «Новогора» Ирина Батурина объяснила откуда берется неприятный запах у воды. Из-за жары в водоемах снижается уровень воды и уровень содержания кислорода, начинают разлагаться водоросли, в результате чего в реках начинает образовываться планктон. Он отмирает и выделяет запах. После снижения температуры запах будет пропадать.
Ранее URA.RU рассказывало, как жителей Осинского округа лишили доступа к воде из-за жары. Ежедневно жителям будут на ночь будут отключать водоснабжение из-за проблем с напором.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.