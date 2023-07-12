Пермяки жалуются на плохой запах воды

12 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Плохой запах у воды появляется из-за жары и отмирания планктона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки начали жаловаться на неприятный запах воды из крана. Жалобы массово начали поступать в «Новогор-Прикамье», которая ответственна за подачу холодной в дома жителей Перми. Как сообщается на сайте компании, запах в воде появляется из-за жаркой погоды. «Есть сообщения, что изменилась цветность воды или что водопроводная вода в последнее время имеет ощутимый запах. Запах, которые ощущают некоторые потребители, связан с жарой», — говорится на сайте. Специалисты компании проводят отборы проб и лабораторные анализы воды. Главный технолог «Новогора» Ирина Батурина объяснила откуда берется неприятный запах у воды. Из-за жары в водоемах снижается уровень воды и уровень содержания кислорода, начинают разлагаться водоросли, в результате чего в реках начинает образовываться планктон. Он отмирает и выделяет запах. После снижения температуры запах будет пропадать. Ранее URA.RU рассказывало, как жителей Осинского округа лишили доступа к воде из-за жары. Ежедневно жителям будут на ночь будут отключать водоснабжение из-за проблем с напором.

Пермяки начали жаловаться на неприятный запах воды из крана. Жалобы массово начали поступать в «Новогор-Прикамье», которая ответственна за подачу холодной в дома жителей Перми. Как сообщается на сайте компании, запах в воде появляется из-за жаркой погоды. «Есть сообщения, что изменилась цветность воды или что водопроводная вода в последнее время имеет ощутимый запах. Запах, которые ощущают некоторые потребители, связан с жарой», — говорится на сайте. Специалисты компании проводят отборы проб и лабораторные анализы воды. Главный технолог «Новогора» Ирина Батурина объяснила откуда берется неприятный запах у воды. Из-за жары в водоемах снижается уровень воды и уровень содержания кислорода, начинают разлагаться водоросли, в результате чего в реках начинает образовываться планктон. Он отмирает и выделяет запах. После снижения температуры запах будет пропадать. Ранее URA.RU рассказывало, как жителей Осинского округа лишили доступа к воде из-за жары. Ежедневно жителям будут на ночь будут отключать водоснабжение из-за проблем с напором.