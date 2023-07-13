Свердловский губернатор вышел к погорельцам села Шайдуриха. Видео

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев приехал в Шайдуриху днем 13 июля Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщался с погорельцами, у которых сгорели жилые строения в результате пожара в селе Шайдуриха. Он пообещал помочь людям, передает суть разговора корреспондент URA.RU с места событий.

«Вы не расстраивайтесь. Я понимаю, что тяжело. В этом году нам всем хватило. Обязательно поможем», — заявил Куйвашев одной из семей, которая сейчас вынуждена жить в Екатеринбурге. Также он пообщался с мужчиной, у которого в Шайдурихе располагался дом родителей. По словам погорельца, дом был застрахован.

Масштабный пожар разгорелся в селе Шайдуриха вечером 12 июля. В результате огонь уничтожил 41 строение, пострадало два человека и умерла 71-летняя женщина. Губернатор Куйвашев экстренно прибыл в село, где ему отчитались, что причиной возгорания стал лесной пожар, который перекинулся на постройки.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщался с погорельцами, у которых сгорели жилые строения в результате пожара в селе Шайдуриха. Он пообещал помочь людям, передает суть разговора корреспондент URA.RU с места событий. «Вы не расстраивайтесь. Я понимаю, что тяжело. В этом году нам всем хватило. Обязательно поможем», — заявил Куйвашев одной из семей, которая сейчас вынуждена жить в Екатеринбурге. Также он пообщался с мужчиной, у которого в Шайдурихе располагался дом родителей. По словам погорельца, дом был застрахован. Масштабный пожар разгорелся в селе Шайдуриха вечером 12 июля. В результате огонь уничтожил 41 строение, пострадало два человека и умерла 71-летняя женщина. Губернатор Куйвашев экстренно прибыл в село, где ему отчитались, что причиной возгорания стал лесной пожар, который перекинулся на постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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