Свердловский губернатор вышел к погорельцам села Шайдуриха. Видео

13 июля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Куйвашев приехал в Шайдуриху днем 13 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщался с погорельцами, у которых сгорели жилые строения в результате пожара в селе Шайдуриха. Он пообещал помочь людям, передает суть разговора корреспондент URA.RU с места событий. «Вы не расстраивайтесь. Я понимаю, что тяжело. В этом году нам всем хватило. Обязательно поможем», — заявил Куйвашев одной из семей, которая сейчас вынуждена жить в Екатеринбурге. Также он пообщался с мужчиной, у которого в Шайдурихе располагался дом родителей. По словам погорельца, дом был застрахован. Масштабный пожар разгорелся в селе Шайдуриха вечером 12 июля. В результате огонь уничтожил 41 строение, пострадало два человека и умерла 71-летняя женщина. Губернатор Куйвашев экстренно прибыл в село, где ему отчитались, что причиной возгорания стал лесной пожар, который перекинулся на постройки.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщался с погорельцами, у которых сгорели жилые строения в результате пожара в селе Шайдуриха. Он пообещал помочь людям, передает суть разговора корреспондент URA.RU с места событий. «Вы не расстраивайтесь. Я понимаю, что тяжело. В этом году нам всем хватило. Обязательно поможем», — заявил Куйвашев одной из семей, которая сейчас вынуждена жить в Екатеринбурге. Также он пообщался с мужчиной, у которого в Шайдурихе располагался дом родителей. По словам погорельца, дом был застрахован. Масштабный пожар разгорелся в селе Шайдуриха вечером 12 июля. В результате огонь уничтожил 41 строение, пострадало два человека и умерла 71-летняя женщина. Губернатор Куйвашев экстренно прибыл в село, где ему отчитались, что причиной возгорания стал лесной пожар, который перекинулся на постройки.