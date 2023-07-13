Студентов УрФУ начали готовить к госслужбе по особой программе

Для студентов УрФУ запустили проектное обучение для подготовки к госслужбе

13 июля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Студенты УрФУ прошли обучение от АНО «Диалог Регионы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В УрФУ имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина 76 студентов прошли обучение от АНО «Диалог Регионы» — головной организации Центров управления регионами (ЦУР). Их ждали многочисленные практикумы в сфере медиакоммуникаций и анализа инфополя Уральского федерального округа, рассказали URA.RU представители проекта. «Преимущество проектного обучения в том, что ребята в процессе выполнения своего задания анализируют текущую информационную повестку регионов УрФО. Они общаются с экспертами, ведут социологические исследования, фиксируют медиатренды, обобщают информацию. Итоговые студенческие проекты могут быть использованы в работе ЦУР УрФО, в сфере государственного и муниципального управления, в бизнес структурах. И что самое главное, студенты после такой практики уже довольно легко ориентируются в региональной информационной повестке. Это их существенное преимущество для будущего трудоустройства», — прокомментировала руководитель окружного координационного центра УрФО АНО «Диалог Региона» Ольга Фролова. Формат проектного обучения подразумевает большое количество практикумов. Студенты решают реальные производственные задачи для предприятий-партнеров университета. Директор департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий отмечает, что это позволяет не только значительно усилить дипломные работы студентов, но и дает еще ряд плюсов. «Благодаря такому подходу, во-первых, ребята на практике понимают, в чем ценность фундаментальных, теоретических дисциплин. Во-вторых, учатся работе в команде и видят какие профессиональные и личностные качества стоит развивать. В-третьих, присматриваются к рынку труда, профессиям и оценивают свои карьерные возможности. Очень радует, что весь потенциал проектного обучения студенты могут раскрыть во взаимодействии с заказчиком федерального уровня АНО „Диалог Регионы“, для которого мы уже реализовали ряд проектов», — отметила Анна Гурарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В УрФУ имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина 76 студентов прошли обучение от АНО «Диалог Регионы» — головной организации Центров управления регионами (ЦУР). Их ждали многочисленные практикумы в сфере медиакоммуникаций и анализа инфополя Уральского федерального округа, рассказали URA.RU представители проекта. «Преимущество проектного обучения в том, что ребята в процессе выполнения своего задания анализируют текущую информационную повестку регионов УрФО. Они общаются с экспертами, ведут социологические исследования, фиксируют медиатренды, обобщают информацию. Итоговые студенческие проекты могут быть использованы в работе ЦУР УрФО, в сфере государственного и муниципального управления, в бизнес структурах. И что самое главное, студенты после такой практики уже довольно легко ориентируются в региональной информационной повестке. Это их существенное преимущество для будущего трудоустройства», — прокомментировала руководитель окружного координационного центра УрФО АНО «Диалог Региона» Ольга Фролова. Формат проектного обучения подразумевает большое количество практикумов. Студенты решают реальные производственные задачи для предприятий-партнеров университета. Директор департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий отмечает, что это позволяет не только значительно усилить дипломные работы студентов, но и дает еще ряд плюсов. «Благодаря такому подходу, во-первых, ребята на практике понимают, в чем ценность фундаментальных, теоретических дисциплин. Во-вторых, учатся работе в команде и видят какие профессиональные и личностные качества стоит развивать. В-третьих, присматриваются к рынку труда, профессиям и оценивают свои карьерные возможности. Очень радует, что весь потенциал проектного обучения студенты могут раскрыть во взаимодействии с заказчиком федерального уровня АНО „Диалог Регионы“, для которого мы уже реализовали ряд проектов», — отметила Анна Гурарий.