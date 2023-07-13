13 июля 2023

В Екатеринбурге резко выросло количество ипотечников

В Екатеринбурге за 2023 год выросло число сделок с ипотекой на 2,2 тысячи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге стали чаще заключать сделки с ипотекой Фото:

С 2021 по 2023 годы в Екатеринбурге выросло количество сделок с ипотекой с 5,5 тысяч до 7,7 тысяч. Информация этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB.

Количество лотов в сделках с ипотекой за 2021 год составило 5,5 тысяч, что является 66,8% от всех сделок. В 2022 году екатеринбуржцы совершили покупки через ипотеку 6 тысяч раз — 71,9%. За неполный 2023 год (январь — май) статистика показала, что сделок через ипотеку было проведено 7,7 тысяч раз — 77,8%. Общий рост за приведенные периоды времени превысили 2,2 тысяч сделок.

С каждым годом средний срок ипотеки увеличивался: 2021 год — 19,1 лет, 2022 год — 20,9 лет и 2023 год — 23,8 года. В последнее время самым популярным сроком обременения в ипотечной сделке стали 30, 20 и 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что снимать квартиру в Екатеринбурге стало выгоднее, нежели брать в ипотеку. Выгода составила порядка 16 тысяч рублей.

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С 2021 по 2023 годы в Екатеринбурге выросло количество сделок с ипотекой с 5,5 тысяч до 7,7 тысяч. Информация этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB. Количество лотов в сделках с ипотекой за 2021 год составило 5,5 тысяч, что является 66,8% от всех сделок. В 2022 году екатеринбуржцы совершили покупки через ипотеку 6 тысяч раз — 71,9%. За неполный 2023 год (январь — май) статистика показала, что сделок через ипотеку было проведено 7,7 тысяч раз — 77,8%. Общий рост за приведенные периоды времени превысили 2,2 тысяч сделок. С каждым годом средний срок ипотеки увеличивался: 2021 год — 19,1 лет, 2022 год — 20,9 лет и 2023 год — 23,8 года. В последнее время самым популярным сроком обременения в ипотечной сделке стали 30, 20 и 10 лет. Ранее URA.RU писало, что снимать квартиру в Екатеринбурге стало выгоднее, нежели брать в ипотеку. Выгода составила порядка 16 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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