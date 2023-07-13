В Екатеринбурге резко выросло количество ипотечников

В Екатеринбурге за 2023 год выросло число сделок с ипотекой на 2,2 тысячи

14 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге стали чаще заключать сделки с ипотекой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2021 по 2023 годы в Екатеринбурге выросло количество сделок с ипотекой с 5,5 тысяч до 7,7 тысяч. Информация этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB. Количество лотов в сделках с ипотекой за 2021 год составило 5,5 тысяч, что является 66,8% от всех сделок. В 2022 году екатеринбуржцы совершили покупки через ипотеку 6 тысяч раз — 71,9%. За неполный 2023 год (январь — май) статистика показала, что сделок через ипотеку было проведено 7,7 тысяч раз — 77,8%. Общий рост за приведенные периоды времени превысили 2,2 тысяч сделок. С каждым годом средний срок ипотеки увеличивался: 2021 год — 19,1 лет, 2022 год — 20,9 лет и 2023 год — 23,8 года. В последнее время самым популярным сроком обременения в ипотечной сделке стали 30, 20 и 10 лет. Ранее URA.RU писало, что снимать квартиру в Екатеринбурге стало выгоднее, нежели брать в ипотеку. Выгода составила порядка 16 тысяч рублей.

С 2021 по 2023 годы в Екатеринбурге выросло количество сделок с ипотекой с 5,5 тысяч до 7,7 тысяч. Информация этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB. Количество лотов в сделках с ипотекой за 2021 год составило 5,5 тысяч, что является 66,8% от всех сделок. В 2022 году екатеринбуржцы совершили покупки через ипотеку 6 тысяч раз — 71,9%. За неполный 2023 год (январь — май) статистика показала, что сделок через ипотеку было проведено 7,7 тысяч раз — 77,8%. Общий рост за приведенные периоды времени превысили 2,2 тысяч сделок. С каждым годом средний срок ипотеки увеличивался: 2021 год — 19,1 лет, 2022 год — 20,9 лет и 2023 год — 23,8 года. В последнее время самым популярным сроком обременения в ипотечной сделке стали 30, 20 и 10 лет. Ранее URA.RU писало, что снимать квартиру в Екатеринбурге стало выгоднее, нежели брать в ипотеку. Выгода составила порядка 16 тысяч рублей.