В Екатеринбурге резко выросло количество ипотечников

С 2021 по 2023 годы в Екатеринбурге выросло количество сделок с ипотекой с 5,5 тысяч до 7,7 тысяч. Информация этом появилась в telegram-канале рынка недвижимости города REBURG EKB.
Количество лотов в сделках с ипотекой за 2021 год составило 5,5 тысяч, что является 66,8% от всех сделок. В 2022 году екатеринбуржцы совершили покупки через ипотеку 6 тысяч раз — 71,9%. За неполный 2023 год (январь — май) статистика показала, что сделок через ипотеку было проведено 7,7 тысяч раз — 77,8%. Общий рост за приведенные периоды времени превысили 2,2 тысяч сделок.
С каждым годом средний срок ипотеки увеличивался: 2021 год — 19,1 лет, 2022 год — 20,9 лет и 2023 год — 23,8 года. В последнее время самым популярным сроком обременения в ипотечной сделке стали 30, 20 и 10 лет.
Ранее URA.RU писало, что снимать квартиру в Екатеринбурге стало выгоднее, нежели брать в ипотеку. Выгода составила порядка 16 тысяч рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.