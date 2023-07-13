Эксперт по недвижимости: в Екатеринбурге выгоднее снимать квартиру, чем брать в ипотеку

Руководитель агентства недвижимости: в Екатеринбурге выгоднее снимать квартиру, нежели брать в ипотеку

Ипотека в Екатеринбурге дороже аренды в 1,5-2 раза Фото: Размик Закарян © URA.RU

Аренда жилья в Екатеринбурге гораздо выгоднее ипотечного кредита. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель «Центра Новостроек «Ракурс» Мария Власова.

«На сегодняшний день для молодого человека расходы на аренду дешевле ипотеки почти в два раза. Если рассматривать покупку, то в Екатеринбурге в среднем понадобиться 38 тысяч рублей в месяц. Для аренды понадобиться 22 тысячи рублей», — сказала собеседница агентства. Также арендованная квартира не привязывает человека к одному месту, что дает возможность переехать в другое жилье, когда вздумается.

Переживать за рост арендной ставки не стоит, так как это зависит от объема предложения жилья. «В Екатеринбурге большой портфель недвижимости, здесь постоянно возводятся новостройки, которые пополняют рынок», — отметила Мария Власова.

Что касается искусственного увеличения стоимости аренды собственниками в момент ажиотажа, это длится не больше месяца, а дальше цены встают в норму. «Если даже вы сняли квартиру в самый пик спроса, а потом рынок стабилизировался, то в любой момент возможно расторгнуть договор аренды или договориться с собственником», — считает руководитель агентства недвижимости. Ближайшее повышение спроса прогнозируется с конца августа по сентябрь 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выросла стоимость аренды домов в коттеджных поселках. Теперь снять недвижимость на месяц стоит в среднем 66 тысяч рублей.