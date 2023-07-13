ОНФ вмешался в скандал, разгоревшийся из-за строительства парка в Сургуте

Если мэрия не устранит нарушения, ОНФ будет обращаться в прокуратуру Фото: Илья Московец © URA.RU

Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» в ХМАО взяло на контроль ситуацию с парком в районе речпорта в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил эксперт ОНФ в ХМАО Евгений Печерица.

«Данная тема попала к нам в мониторинг из-за общественного резонанса. Естественно, поэтому вопросы соответствующие запросы будут направлены. Но уже сейчас из тех сообщений, которые мы видим, есть понимание, что имеются нарушения норм и требований к таким объектам и работам», — сообщил Печерица.

В ОНФ уверены: если бы на объекте имелся информационный щит, то скандала можно было избежать. На нем нужно было указать всю доступную информацию об объекте. «Эти требования закреплены в нормах. Поэтому они должны быть. Тогда у людей не будет вопросов относительно того, что там происходит. Я считаю, если это администрация предоставляла участок, то это их прямая недоработка. Надеемся, что они этот пробел исправят и доведут информацию до жителей. Вообще, по закону такая информация должна размещаться на сайте муниципалитета», — добавил Печерица.

Между тем в ОНФ сообщили: если администрация города не примет никаких мер по устранению нарушений, то общественники будут обращаться в прокуратуру. В мэрии журналисту агентства заявили, что уже начата работа над ошибками и в скором времени все приведут в соответствии с законом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные разогнали противников строительства парка в речпорту. Активистов Сургута испугала компания мужчин, приехавшая разбираться с общественниками, которые возмутились началу строительных работ на набережной у реки Обь.