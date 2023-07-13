13 июля 2023
12 июля 2023

В ХМАО вживую покажут нашумевшее шоу ТНТ «Однажды в России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Караоке Баттл 6. Екатеринбург, аплодисменты, крик
В Ханты-Мансийске состоится концерт юмористического шоу «Однажды в России» Фото:

В Ханты-Мансийске состоится живой концерт юмористического шоу «Однажды в России» телеканала ТНТ. Артисты выступят на югорской сцене в декабре.

«В шоу „Однажды в России“ показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами, которые испытывает каждый из нас», — говорится на странице сервиса «Яндекс афиша». Концерт состоится в ханты-мансийском КДЦ «Октябрь» 9 декабря.

Стоимость билетов на шоу начинается с 2 800 рублей. Самые дорогие места рядом со сценой обойдутся в 5 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Лазарев привезет в ХМАО свое лучшее шоу. Звезда российской эстрады выступит в регионе со своей новой программой «Я не боюсь!».

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В Ханты-Мансийске состоится живой концерт юмористического шоу «Однажды в России» телеканала ТНТ. Артисты выступят на югорской сцене в декабре. «В шоу „Однажды в России“ показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами, которые испытывает каждый из нас», — говорится на странице сервиса «Яндекс афиша». Концерт состоится в ханты-мансийском КДЦ «Октябрь» 9 декабря. Стоимость билетов на шоу начинается с 2 800 рублей. Самые дорогие места рядом со сценой обойдутся в 5 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Лазарев привезет в ХМАО свое лучшее шоу. Звезда российской эстрады выступит в регионе со своей новой программой «Я не боюсь!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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