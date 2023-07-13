В ХМАО вживую покажут нашумевшее шоу ТНТ «Однажды в России»

В Ханты-Мансийске состоится концерт юмористического шоу «Однажды в России» Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Ханты-Мансийске состоится живой концерт юмористического шоу «Однажды в России» телеканала ТНТ. Артисты выступят на югорской сцене в декабре.

«В шоу „Однажды в России“ показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами, которые испытывает каждый из нас», — говорится на странице сервиса «Яндекс афиша». Концерт состоится в ханты-мансийском КДЦ «Октябрь» 9 декабря.

Стоимость билетов на шоу начинается с 2 800 рублей. Самые дорогие места рядом со сценой обойдутся в 5 тысяч.

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