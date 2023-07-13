13 июля 2023

На трассе Пермь-Екатеринбург полицейские нашли «Газель» с мертвым водителем

© Служба новостей «URA.RU»
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К моменту приезда полиции водитель умер Фото:

Днем 14 июля в Прикамье на трассе Пермь-Екатеринбург сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Газель», который съехал в кювет. Внутри полицейские нашли водителя, который не подавал признаков жизни. Об этом рассказали в УГИБДД по Пермскому краю.

«В лесополосе на 93 км автодороги Пермь-Екатеринбург обнаружен автомобиль „Газель“, за рулем которого находился 55-летний водитель без признаков жизни. По предварительной информации, 13 июля водитель ввиду ухудшения состояния допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие», — сообщил врио начальника отдела госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Игорь Афанасьев. Видео опубликовано в telegram-канале пермской ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. В ГИБДД напоминают, что не стоит садиться за руль, если вы чувствуете себя плохо.

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Днем 14 июля в Прикамье на трассе Пермь-Екатеринбург сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Газель», который съехал в кювет. Внутри полицейские нашли водителя, который не подавал признаков жизни. Об этом рассказали в УГИБДД по Пермскому краю. «В лесополосе на 93 км автодороги Пермь-Екатеринбург обнаружен автомобиль „Газель“, за рулем которого находился 55-летний водитель без признаков жизни. По предварительной информации, 13 июля водитель ввиду ухудшения состояния допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие», — сообщил врио начальника отдела госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Игорь Афанасьев. Видео опубликовано в telegram-канале пермской ГИБДД. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. В ГИБДД напоминают, что не стоит садиться за руль, если вы чувствуете себя плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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