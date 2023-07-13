На трассе Пермь-Екатеринбург полицейские нашли «Газель» с мертвым водителем

Днем 14 июля в Прикамье на трассе Пермь-Екатеринбург сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Газель», который съехал в кювет. Внутри полицейские нашли водителя, который не подавал признаков жизни. Об этом рассказали в УГИБДД по Пермскому краю.
«В лесополосе на 93 км автодороги Пермь-Екатеринбург обнаружен автомобиль „Газель“, за рулем которого находился 55-летний водитель без признаков жизни. По предварительной информации, 13 июля водитель ввиду ухудшения состояния допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие», — сообщил врио начальника отдела госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Игорь Афанасьев. Видео опубликовано в telegram-канале пермской ГИБДД.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. В ГИБДД напоминают, что не стоит садиться за руль, если вы чувствуете себя плохо.
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