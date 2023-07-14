В свердловском лагере дождутся детей из ДНР, которые остались на вокзале в Ростове-на-Дону

15 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Дети, оставшиеся на вокзале в Ростове-на-Дону, обеспечены всем необходимым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лагерь «Бригантина» по-прежнему готов принять детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которых остались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за того, что опоздали на поезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Лагерь, где будут отдыхать юные макеевчане, как и прежде, готов их принять. Здесь созданы все условия для их отдыха и оздоровления», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области. На данный момент дети обеспечены всем необходимым. Поездку ребята из Макеевки смогут продолжить лишь сегодня, 15 июля, вечером, добавили в ДИП Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР остались на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля.

Лагерь «Бригантина» по-прежнему готов принять детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которых остались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за того, что опоздали на поезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Лагерь, где будут отдыхать юные макеевчане, как и прежде, готов их принять. Здесь созданы все условия для их отдыха и оздоровления», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области. На данный момент дети обеспечены всем необходимым. Поездку ребята из Макеевки смогут продолжить лишь сегодня, 15 июля, вечером, добавили в ДИП Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР остались на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля.