В свердловском лагере дождутся детей из ДНР, которые остались на вокзале в Ростове-на-Дону

Лагерь «Бригантина» по-прежнему готов принять детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которых остались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за того, что опоздали на поезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Лагерь, где будут отдыхать юные макеевчане, как и прежде, готов их принять. Здесь созданы все условия для их отдыха и оздоровления», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области.
На данный момент дети обеспечены всем необходимым. Поездку ребята из Макеевки смогут продолжить лишь сегодня, 15 июля, вечером, добавили в ДИП Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР остались на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.