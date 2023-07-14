14 июля 2023

В свердловском лагере дождутся детей из ДНР, которые остались на вокзале в Ростове-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, оставшиеся на вокзале в Ростове-на-Дону, обеспечены всем необходимым Фото:

Лагерь «Бригантина» по-прежнему готов принять детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которых остались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за того, что опоздали на поезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Лагерь, где будут отдыхать юные макеевчане, как и прежде, готов их принять. Здесь созданы все условия для их отдыха и оздоровления», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области.

На данный момент дети обеспечены всем необходимым. Поездку ребята из Макеевки смогут продолжить лишь сегодня, 15 июля, вечером, добавили в ДИП Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР остались на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля.

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Лагерь «Бригантина» по-прежнему готов принять детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которых остались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за того, что опоздали на поезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Лагерь, где будут отдыхать юные макеевчане, как и прежде, готов их принять. Здесь созданы все условия для их отдыха и оздоровления», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области. На данный момент дети обеспечены всем необходимым. Поездку ребята из Макеевки смогут продолжить лишь сегодня, 15 июля, вечером, добавили в ДИП Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР остались на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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