ХМАО занял почетное место по темпам улучшения жилищных условий среди регионов

ХМАО занимает третье место среди регионов по расселению аварийного жилья

15 июля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В 2023 году более трех тысяч жителей ХМАО переехали из аварийного фонда Фото: Илья Московец © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьем месте среди регионов страны по темпам улучшения жилищных условий граждан. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Ханты-Мансийский автономный округ занимает третье место среди регионов России по темпам расселения аварийного жилья. <…> В 2023 году округ направил пять миллиардов рублей на покупку новых квадратных метров для жителей ветхого фонда. Благодаря этому более трех тысяч человек уже переехали в современное жилье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что до конца года из аварийного жилищного фонда переедут более 2,5 тысячи жителей округа. Всего за полтора года новые квартиры в регионе получили 14 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ рейтинга регионов по развитию ипотеки. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,8.

Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьем месте среди регионов страны по темпам улучшения жилищных условий граждан. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Ханты-Мансийский автономный округ занимает третье место среди регионов России по темпам расселения аварийного жилья. <…> В 2023 году округ направил пять миллиардов рублей на покупку новых квадратных метров для жителей ветхого фонда. Благодаря этому более трех тысяч человек уже переехали в современное жилье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что до конца года из аварийного жилищного фонда переедут более 2,5 тысячи жителей округа. Всего за полтора года новые квартиры в регионе получили 14 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ рейтинга регионов по развитию ипотеки. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,8.