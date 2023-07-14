14 июля 2023
13 июля 2023

ХМАО занял почетное место по темпам улучшения жилищных условий среди регионов

ХМАО занимает третье место среди регионов по расселению аварийного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, лето, подъезд, город, лента ограждения, благоустройство
В 2023 году более трех тысяч жителей ХМАО переехали из аварийного фонда Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьем месте среди регионов страны по темпам улучшения жилищных условий граждан. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Ханты-Мансийский автономный округ занимает третье место среди регионов России по темпам расселения аварийного жилья. <…> В 2023 году округ направил пять миллиардов рублей на покупку новых квадратных метров для жителей ветхого фонда. Благодаря этому более трех тысяч человек уже переехали в современное жилье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства.

Уточняется, что до конца года из аварийного жилищного фонда переедут более 2,5 тысячи жителей округа. Всего за полтора года новые квартиры в регионе получили 14 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ рейтинга регионов по развитию ипотеки. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,8.

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Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьем месте среди регионов страны по темпам улучшения жилищных условий граждан. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Ханты-Мансийский автономный округ занимает третье место среди регионов России по темпам расселения аварийного жилья. <…> В 2023 году округ направил пять миллиардов рублей на покупку новых квадратных метров для жителей ветхого фонда. Благодаря этому более трех тысяч человек уже переехали в современное жилье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что до конца года из аварийного жилищного фонда переедут более 2,5 тысячи жителей округа. Всего за полтора года новые квартиры в регионе получили 14 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в топ рейтинга регионов по развитию ипотеки. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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