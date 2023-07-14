В Ханты-Мансийске на городском пикнике выступила группа PIZZA. Видео

15 июля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

В этом году «ПикникХМ» прошел в Ханты-Мансийске в седьмой раз Фото: Московец Илья © URA.RU В Ханты-Мансийке прошел традиционной городской фестиваль «ПикникХМ». Мероприятие завершилось выступлением группы PIZZA. Об этом рассказала мэрия муниципалитета в соцсетях. «Он сразу захотел остаться в Ханты-Мансийске. Горожане сегодня не ели, а слушали PIZZA на „ПикникеХМ“. Перед концертом известного артиста, на небе выглянуло солнышко», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. «ПикникХМ» — традиционный городской фестиваль, который проходит в Ханты-Мансийске в середине лета. Жители и гости города собираются на набережной, расстилают пледы на траве, поют песни и греются на солнце. В этом году мероприятие проводилось в седьмой раз. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Для участия в фестивале было подано более 200 заявок. В программе были запланированы музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания.

В Ханты-Мансийке прошел традиционной городской фестиваль «ПикникХМ». Мероприятие завершилось выступлением группы PIZZA. Об этом рассказала мэрия муниципалитета в соцсетях. «Он сразу захотел остаться в Ханты-Мансийске. Горожане сегодня не ели, а слушали PIZZA на „ПикникеХМ“. Перед концертом известного артиста, на небе выглянуло солнышко», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. «ПикникХМ» — традиционный городской фестиваль, который проходит в Ханты-Мансийске в середине лета. Жители и гости города собираются на набережной, расстилают пледы на траве, поют песни и греются на солнце. В этом году мероприятие проводилось в седьмой раз. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Для участия в фестивале было подано более 200 заявок. В программе были запланированы музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания.