14 июля 2023

В Ханты-Мансийске на городском пикнике выступила группа PIZZA. Видео

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В этом году «ПикникХМ» прошел в Ханты-Мансийске в седьмой раз Фото:

В Ханты-Мансийке прошел традиционной городской фестиваль «ПикникХМ». Мероприятие завершилось выступлением группы PIZZA. Об этом рассказала мэрия муниципалитета в соцсетях.

«Он сразу захотел остаться в Ханты-Мансийске. Горожане сегодня не ели, а слушали PIZZA на „ПикникеХМ“. Перед концертом известного артиста, на небе выглянуло солнышко», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города.

«ПикникХМ» — традиционный городской фестиваль, который проходит в Ханты-Мансийске в середине лета. Жители и гости города собираются на набережной, расстилают пледы на траве, поют песни и греются на солнце. В этом году мероприятие проводилось в седьмой раз.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Для участия в фестивале было подано более 200 заявок. В программе были запланированы музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания.

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В Ханты-Мансийке прошел традиционной городской фестиваль «ПикникХМ». Мероприятие завершилось выступлением группы PIZZA. Об этом рассказала мэрия муниципалитета в соцсетях. «Он сразу захотел остаться в Ханты-Мансийске. Горожане сегодня не ели, а слушали PIZZA на „ПикникеХМ“. Перед концертом известного артиста, на небе выглянуло солнышко», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. «ПикникХМ» — традиционный городской фестиваль, который проходит в Ханты-Мансийске в середине лета. Жители и гости города собираются на набережной, расстилают пледы на траве, поют песни и греются на солнце. В этом году мероприятие проводилось в седьмой раз. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Для участия в фестивале было подано более 200 заявок. В программе были запланированы музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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