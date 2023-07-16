Американский ветеран Дрейвен: действия Путина на Украине привели к потере боевых возможностей ВСУ

Ноктис Дрейвен заявил, что Владимир Путин сплотил мир вокруг России и Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин добился исчерпания боевых возможностей ВСУ. Об этом сообщил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен, называя пять результатов действий российского президента. Кроме того, Владимир Путин нанес серьезный удар по экономике Запада.

«[Владимир] Путин — гений. Многие люди критикуют его за то, что он слишком долго возится с Украиной, но, затягивая это, он, во-первых, исчерпал боевые возможности и войска Украины», — написал Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Во-вторых, подчеркнул Дрейвен, действия Путина привели к тому, что мир увидел президента Украины Владимира Зеленского таким, какой он есть.

В-третьих, российский президент нанес сильный удар по западной экономике. Он сплотил мир вокруг России и Китая.

В-четвертых, НАТО потеряла большое количество боеприпасов и денежных средств, помогая Киеву. Кроме того, по словам ветерана, если бы Владимир Путин действовал жестко и быстро во время спецоперации, то он бы выглядел диктатором. «Мягкая рука также представила его (Владимира Путина — прим. URA.RU) в более благоприятном свете на мировой арене», — подчеркнул Дрейвен.

Ранее американский ветеран сообщил, что правление Зеленского подходит к концу из-за больших потерь во время противостояния с армией России. Дрейвен отметил, что бойцы ВСУ бегут с позицией и не хотят воевать, передает «Национальная служба новостей».