Запасы высокоточного оружия США закончатся через несколько часов или дней в случае войны с Россией или Китаем. Об этом написали в американском издании The Wall Street Journal.
«США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни», — написали в материале издания. Там уточнили, что конфликт с Россией исчерпает и другие важные ресурсы Штатов. Автор добавил, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, так как на ее производство уходит более двух лет.
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Штаты «проиграли бы большую войну» против России из-за экономических проблем, в том числе из-за зависимости от стран БРИКС, пишет RT. В издании Responsible Statecraft писали, что НАТО готовится к столкновению с Россией, передает «Национальная служба новостей».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.