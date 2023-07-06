WSJ: при конфликте с РФ у США хватит оружия на пару дней

06 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Запасы США закончатся быстро при войне с РФ, написали в WSJ Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense Запасы высокоточного оружия США закончатся через несколько часов или дней в случае войны с Россией или Китаем. Об этом написали в американском издании The Wall Street Journal. «США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни», — написали в материале издания. Там уточнили, что конфликт с Россией исчерпает и другие важные ресурсы Штатов. Автор добавил, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, так как на ее производство уходит более двух лет. Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Штаты «проиграли бы большую войну» против России из-за экономических проблем, в том числе из-за зависимости от стран БРИКС, пишет RT. В издании Responsible Statecraft писали, что НАТО готовится к столкновению с Россией, передает «Национальная служба новостей».

Запасы высокоточного оружия США закончатся через несколько часов или дней в случае войны с Россией или Китаем. Об этом написали в американском издании The Wall Street Journal. «США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни», — написали в материале издания. Там уточнили, что конфликт с Россией исчерпает и другие важные ресурсы Штатов. Автор добавил, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, так как на ее производство уходит более двух лет. Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Штаты «проиграли бы большую войну» против России из-за экономических проблем, в том числе из-за зависимости от стран БРИКС, пишет RT. В издании Responsible Statecraft писали, что НАТО готовится к столкновению с Россией, передает «Национальная служба новостей».