В США констатировали окончание правления Зеленского

Ветеран США Дрейвен: правление Зеленского подходит к концу из-за больших потерь ВСУ
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Народ Украины негативно относится к деятельности Владимира Зеленского, считает Ноктис Дрейвен Фото:
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Президенство лидеры Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он связал неизбежное падение Зеленского с большими потерями во время противостояния с армией России.

«И теперь, избрав неправильную сторону, Зеленский отдалился от мира. Его собственный народ ненавидит его, потому что на его руках кровь целого поколения. <…> Это конец линии человека, его история на последней главе», — выразился Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли 26 тысяч солдат и 1,2 тысячи единиц бронетехники, передает RT. Объявив о контрнаступлении, ВСУ не смогли даже прорвать российскую линию оборону. Не помогают Киеву даже поставки техники от стран НАТО. Из-за больших потерь у украинских солдат падает моральный дух.

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Президенство лидеры Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он связал неизбежное падение Зеленского с большими потерями во время противостояния с армией России. «И теперь, избрав неправильную сторону, Зеленский отдалился от мира. Его собственный народ ненавидит его, потому что на его руках кровь целого поколения. <…> Это конец линии человека, его история на последней главе», — выразился Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли 26 тысяч солдат и 1,2 тысячи единиц бронетехники, передает RT. Объявив о контрнаступлении, ВСУ не смогли даже прорвать российскую линию оборону. Не помогают Киеву даже поставки техники от стран НАТО. Из-за больших потерь у украинских солдат падает моральный дух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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