Ветеран США Дрейвен: правление Зеленского подходит к концу из-за больших потерь ВСУ

Народ Украины негативно относится к деятельности Владимира Зеленского, считает Ноктис Дрейвен Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президенство лидеры Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он связал неизбежное падение Зеленского с большими потерями во время противостояния с армией России.

«И теперь, избрав неправильную сторону, Зеленский отдалился от мира. Его собственный народ ненавидит его, потому что на его руках кровь целого поколения. <…> Это конец линии человека, его история на последней главе», — выразился Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли 26 тысяч солдат и 1,2 тысячи единиц бронетехники, передает RT. Объявив о контрнаступлении, ВСУ не смогли даже прорвать российскую линию оборону. Не помогают Киеву даже поставки техники от стран НАТО. Из-за больших потерь у украинских солдат падает моральный дух.