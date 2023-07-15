Гибель рыбы в Волчихинском водохранилище (Свердловская область) связана с аномальным повышением среднесуточной температуры. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
«Сбросов промышленных вод в акваторию Волчихинского водохранилища нет, производства не могли стать причиной гибели рыбы. Это произошло из-за аномального повышения среднесуточной температуры воздуха, вместе с которым повысилась и температура воды», — передает слова Дениса Мамонтова telegram-канал «Вечерние ведомости».
Ранее свердловчанин Сергей сообщил в Telegram, что 15 июля на Волчихинском водохранилище заметил много погибшей рыбы. Он предположил, что это связано с загрязнением воды.
В Свердловской области с 9 по 12 июля стояла аномальная жара. Температура в регионе достигала 40 градусов выше нуля.
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