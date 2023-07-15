15 июля 2023

В Волчихинском водохранилище из-за аномальной жары погибла рыба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, рыба речная
В минприроды нашли виновника гибели рыбы Фото:

Гибель рыбы в Волчихинском водохранилище (Свердловская область) связана с аномальным повышением среднесуточной температуры. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

«Сбросов промышленных вод в акваторию Волчихинского водохранилища нет, производства не могли стать причиной гибели рыбы. Это произошло из-за аномального повышения среднесуточной температуры воздуха, вместе с которым повысилась и температура воды», — передает слова Дениса Мамонтова telegram-канал «Вечерние ведомости».

Ранее свердловчанин Сергей сообщил в Telegram, что 15 июля на Волчихинском водохранилище заметил много погибшей рыбы. Он предположил, что это связано с загрязнением воды.

В Свердловской области с 9 по 12 июля стояла аномальная жара. Температура в регионе достигала 40 градусов выше нуля.

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Гибель рыбы в Волчихинском водохранилище (Свердловская область) связана с аномальным повышением среднесуточной температуры. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «Сбросов промышленных вод в акваторию Волчихинского водохранилища нет, производства не могли стать причиной гибели рыбы. Это произошло из-за аномального повышения среднесуточной температуры воздуха, вместе с которым повысилась и температура воды», — передает слова Дениса Мамонтова telegram-канал «Вечерние ведомости». Ранее свердловчанин Сергей сообщил в Telegram, что 15 июля на Волчихинском водохранилище заметил много погибшей рыбы. Он предположил, что это связано с загрязнением воды. В Свердловской области с 9 по 12 июля стояла аномальная жара. Температура в регионе достигала 40 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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