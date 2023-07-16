16 июля 2023
15 июля 2023

Мэр Челябинска распорядилась подготовить ливневки к дождливой неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Горького. Екатеринбург, ливневка, улица горького, ремонтные работы, ремонт улицы
В Челябинске приведут в порядок ливневую канализацию Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась подготовить ливневую канализацию из-за дождливой недели. Это мэр озвучила 17 июля на еженедельном аппаратном совещании.

«На неделе ожидаются осадки. Необходимо прочистить дождевую канализацию, произвести ремонт решеток и так далее. Жителям нужно донести, от каких мест им стоит максимально быть удаленным от сложных мест», — распорядилась Котова.

В Челябинске ожидается теплая и дождливая погода с 17 по 23 июля. По прогнозам синоптиков, также возможны грозы.

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Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась подготовить ливневую канализацию из-за дождливой недели. Это мэр озвучила 17 июля на еженедельном аппаратном совещании. «На неделе ожидаются осадки. Необходимо прочистить дождевую канализацию, произвести ремонт решеток и так далее. Жителям нужно донести, от каких мест им стоит максимально быть удаленным от сложных мест», — распорядилась Котова. В Челябинске ожидается теплая и дождливая погода с 17 по 23 июля. По прогнозам синоптиков, также возможны грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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