Мэр Челябинска распорядилась подготовить ливневки к дождливой неделе

В Челябинске приведут в порядок ливневую канализацию
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась подготовить ливневую канализацию из-за дождливой недели. Это мэр озвучила 17 июля на еженедельном аппаратном совещании.
«На неделе ожидаются осадки. Необходимо прочистить дождевую канализацию, произвести ремонт решеток и так далее. Жителям нужно донести, от каких мест им стоит максимально быть удаленным от сложных мест», — распорядилась Котова.
В Челябинске ожидается теплая и дождливая погода с 17 по 23 июля. По прогнозам синоптиков, также возможны грозы.
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