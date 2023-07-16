Мэр Челябинска распорядилась подготовить ливневки к дождливой неделе

17 июля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Челябинске приведут в порядок ливневую канализацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась подготовить ливневую канализацию из-за дождливой недели. Это мэр озвучила 17 июля на еженедельном аппаратном совещании. «На неделе ожидаются осадки. Необходимо прочистить дождевую канализацию, произвести ремонт решеток и так далее. Жителям нужно донести, от каких мест им стоит максимально быть удаленным от сложных мест», — распорядилась Котова. В Челябинске ожидается теплая и дождливая погода с 17 по 23 июля. По прогнозам синоптиков, также возможны грозы.

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась подготовить ливневую канализацию из-за дождливой недели. Это мэр озвучила 17 июля на еженедельном аппаратном совещании. «На неделе ожидаются осадки. Необходимо прочистить дождевую канализацию, произвести ремонт решеток и так далее. Жителям нужно донести, от каких мест им стоит максимально быть удаленным от сложных мест», — распорядилась Котова. В Челябинске ожидается теплая и дождливая погода с 17 по 23 июля. По прогнозам синоптиков, также возможны грозы.