Средние дневные температуры составят 25 градусов тепла
Жителей Челябинска ожидает теплая и дождливая неделя. Долгосрочным прогнозом погоды поделились синоптики.
«С 17 по 23 июля в Челябинске ожидается около 25 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Переменная облачность, дожди, грозы», — говорится на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, основной объем осадков придется на первую половину предстоящей недели.
Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Изначально метеорологи сообщали об обильных осадках, которые могут превысить месячную норму, сейчас прогноз улучшился.
Основной объем осадков ожидается с 17 по 19 июля
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