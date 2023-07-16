Челябинцев ждет теплая дождливая неделя. Скрин

17 июля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Средние дневные температуры составят 25 градусов тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска ожидает теплая и дождливая неделя. Долгосрочным прогнозом погоды поделились синоптики. «С 17 по 23 июля в Челябинске ожидается около 25 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Переменная облачность, дожди, грозы», — говорится на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, основной объем осадков придется на первую половину предстоящей недели. Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Изначально метеорологи сообщали об обильных осадках, которые могут превысить месячную норму, сейчас прогноз улучшился. Основной объем осадков ожидается с 17 по 19 июля Скрин сайта «Гисметео»

Жителей Челябинска ожидает теплая и дождливая неделя. Долгосрочным прогнозом погоды поделились синоптики. «С 17 по 23 июля в Челябинске ожидается около 25 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Переменная облачность, дожди, грозы», — говорится на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, основной объем осадков придется на первую половину предстоящей недели. Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Изначально метеорологи сообщали об обильных осадках, которые могут превысить месячную норму, сейчас прогноз улучшился.