16 июля 2023
15 июля 2023

Челябинцев ждет теплая дождливая неделя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Челябинск, машина, лето, авто, дождь
Средние дневные температуры составят 25 градусов тепла Фото:

Жителей Челябинска ожидает теплая и дождливая неделя. Долгосрочным прогнозом погоды поделились синоптики.

«С 17 по 23 июля в Челябинске ожидается около 25 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Переменная облачность, дожди, грозы», — говорится на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, основной объем осадков придется на первую половину предстоящей недели.

Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Изначально метеорологи сообщали об обильных осадках, которые могут превысить месячную норму, сейчас прогноз улучшился.

Основной объем осадков ожидается с 17 по 19 июля
Основной объем осадков ожидается с 17 по 19 июля

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Жителей Челябинска ожидает теплая и дождливая неделя. Долгосрочным прогнозом погоды поделились синоптики. «С 17 по 23 июля в Челябинске ожидается около 25 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Переменная облачность, дожди, грозы», — говорится на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, основной объем осадков придется на первую половину предстоящей недели. Ранее синоптики предупреждали о том, что во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Изначально метеорологи сообщали об обильных осадках, которые могут превысить месячную норму, сейчас прогноз улучшился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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